Михаил Дегтярёв намерен навести порядок в лесном комплексе Хабаровского края

Знакомство с отраслью врио губернатора региона начал с осмотра краевого питомника по выращиванию сеянцев.

Сегодня Михаил Дегтярёв посетил краевое предприятие по выращиванию сеянцев, на базе которого готовят посадочный материал для восстановления лесного фонда. Питомник с более чем двумя десятками теплиц расположен под Хабаровском и в среднем в год дает до 5 млн сеянцев лиственницы и примерно 1,2 млн сеянцев кедра. Врио губернатора ознакомился с производственным процессом, осмотрел оборудование и технику, пообщался с работниками.

«Сразу скажу, у меня есть информация, что лесовосстановление проходит неэффективно. Мы отдаем лесопользователям материал, некоторые относятся к этому недобросовестно, по экспертным оценкам выживает до 10% саженцев. И в итоге работа идет впустую», — начал осмотр Михаил Дегтярёв.

Начальник краевого управления лесами Константин Хрянин отчитался, что выполненные работы контролирует специальная комиссия, которая делает фото и снимает результаты на видео. В случае, если саженцев недостаточно, проводятся дополнительные посадки.

«Обычно мы высаживаем ровно столько, сколько вырубаем. Так, по году планируется засадить около 6 тысяч га. В первом полугодии посадили лес на площади 5 тысяч га. Осенью засадим еще около 1 тысячи га», — сообщил Константин Хрянин.»

Михаил Дегтярёв поинтересовался, какой объем незаконных рубок был выявлен в этом году. Ему сообщили, что речь идет всего о 10 тысячах кубометров.

«Вы же понимаете, что это смешно. Недавно я летел на север края и видел все своими глазами. Почему у вас такие низкие показатели? Ко мне, как врио губернатора, первый вопрос от жителей был – остановите вырубку лесов. Люди все это знают. Как вы работаете с правоохранительными органами? У вас заведомо необъективные показатели», — подчеркнул Михаил Дегтярёв.

Врио главы региона также пообщался с работниками питомника, которые сейчас занимаются высадкой сеянцев на полях. Он поинтересовался, довольны ли сотрудники заработной платой, и тем, как организация обеспечивает им условия труда. В ходе диалога Михаил Дегтярёв пригласил несколько человек вступить в Народный совет.

«Во-первых, хочу предложить вам поучаствовать в наших проверках арендаторов, которые осенью посадят ваши сеянцы. Наверняка, приятно будет увидеть результат своего труда. А во-вторых, приглашаю в Народный совет одного или двух представителей. Будем постоянно с вами встречаться. Вы сможете передавать все жалобы и предложения по развитию своей территории», — предложил Михаил Дегтярёв.

В конце своего визита Михаил Дегтярёв осмотрел линию по посадке сеянцев, а также новую технику, переданную предприятию по нацпроекту «Экология»