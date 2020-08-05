Премьер Михаил Мишустин планирует поездку на Дальний Восток

Пока неизвестно, посетит ли председатель правительства Хабаровск.

По информации Интерфакса, пресс-служба правительства России сообщила, что программа рабочей поездки еще находится в стадии формирования.

Между тем, есть предварительные данные, что поездка может продлиться неделю, Мишустин посетит ряд городов от Анадыря до Благовещенска, но «Хабаровска в планах нет». Об этом сообщил в своем телеграм-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Портал URA.RU в свою очередь приводит слова хабаровского политолога Илдуса Ярулина. Он предполагает, что Мишустин может привезти с собой команду вице-губернаторов Хабаровского края.

Ранее стало известно, что у Михаила Мишустина особое отношение к Хабаровскому краю. Вскоре после назначения Михаила Дегтярева врио губернатора региона, премьер-министр сказал, что будет оказывать всевозможную поддержку Хабаровскому краю.

После телефонного разговора Мишустина с Дегтяревым регион получил дополнительное финансирование из центра на сумму более 1 млрд рублей.

Вот что заявил Мишустин в Госдуме 23-го июля.

«Конечно, мы будем с Михаилом Владимировичем работать. И помогать ему будем. Мы понимаем, что он поехал в непростой ситуации, и на сегодняшний день абсолютно очевидно, что правительство будет ему помогать, и Юрий Петрович Трутнев, и все наши коллеги — в зависимости от ситуации, где он будет нуждаться в этой поддержке. Я вам обещаю, что я позвоню ему в ближайшее время и договорюсь о тех мерах поддержки, которые необходимы», — приводит слова премьера РБК.