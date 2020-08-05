Гороскоп 5-12 августа: Мой мир

Карта недели – «Я могу»

Если вы надеялись начать новую жизнь с понедельника, увы, затею придется отложить как минимум на 7 дней. Кое-какие планы придется корректировать, но творческий подход к делу поможет найти выход.

Овен – «Головокружительная связь»

Ваш воздыхатель – сильный и умный мужчина, он не только поможет советом, но и до беспамятства вскружит голову. Во всей этой романтической обстановке возможно возникновение сильной эмоциональной привязанности, которая может закончиться браком.

Телец – «Переоценка»

На этой неделе необходимо залечь на дно и оттуда оценить сложившуюся ситуацию, оценить свое окружение. Только переоценка жизни поможет вам расстаться с опасениями и начать двигаться дальше.

Близнецы – «Хранитель тайн»

Вы получите какую-то секретную информацию, и ее мудрое использование откроет перед вами новые перспективы. Однако не забывайте о самореализации, для достижения полной гармонии с собой делайте то, во что верите.

Рак – «Меняйся»

Необходимость менять свои ориентиры возникла давно, но вы не представляли, как это сделать, потому что не были готовы к переменам. Сейчас время настало, глубже окунитесь в свою суть, поймите себя и найдите новое направление деятельности.

Лев – «В проекте»

Ваш новый проект принесет хоть небольшие, но деньги. Не тратьте их бездумно, постарайтесь продуктивно использовать ресурсы.

Дева – «Мысли о деньгах»

Ваши мысли занимает материальная составляющая жизни, вы переживаете, что денег недостаточно. Однако в погоне за богатством вы можете упустить из вида то, что имеет гораздо большую ценность.

Весы – «Сила»

Вас одолевает тоска и невозможность роста в творческом плане, однако отчаиваться не стоит. Вспомните о своих близких, в них ваше счастье и ваше вдохновение. Отправляйтесь в поход или в путешествие со своими родными и даже не заметите, как хандра отступит.

Скорпион – «Начало»

Начало новой недели ознаменует начало нового этапа вашей жизни. Перед вами откроется мир, способный перевернуть жизнь с ног на голову, но только в хорошем смысле этого слова. Вам сделают предложение, от которого вы не сможете отказаться.

Стрелец – «За чертой»

Эта неделя станет для вас периодом подведения итогов. Вы наконец-то свернете на новый путь, тем самым сможете освободить пространство для приобретения нового опыта. Постарайтесь сохранить верность самому себе.

Козерог – «Передышка»

Сейчас в вашей жизни происходит слишком много непредвиденных событий, увы, не все из них приятные. Не стоит копаться в причинах, просто остановитесь, поразмышляйте, переоцените ситуацию, а затем с легкостью двигайтесь дальше.

Водолей – «Не пыли»

Вы, как ни крути, все еще не готовы к принятию внутренних перемен. Вы чересчур эмоционально относитесь к переменам, а в отношении с окружающими чрезмерно вспыльчивы. Если вы не пересмотрите свое поведение и взгляд на мир, проблем не миновать.

Рыбы – «Забывая прошлое»

Вы наконец-то осознаете истинные причины происходящего. Не раскисайте, перестаньте грустить, негодовать и раскаиваться. Прибавьте шагу и перейдите мост. Не закапывайте себя заживо, не вспоминайте о прошлом. Действуйте мудро и берегите собственные ценности.