Марина Костина переназначена на должность министра имущественных отношений края





Соответствующее решение принял врио губернатора региона Михаил Дегтярёв.

На посту министра имущественных отношений Хабаровского края остается Марина Костина. Решение о переназначении принял временно исполняющий обязанности губернатора региона Михаил Дегтярёв. Об этом он сообщил на личной странице социальной сети Инстаграм.

«Марина Ивановна трудилась и в прежнем составе правительства Хабаровского края. Теперь продолжит работу под моим началом», — сказал Михаил Дегтярёв.

Марина Костина родилась в 1967 году в селе Петровка Московского района Киргизской ССР. В 1990 году окончила Хабаровский институт народного хозяйства по специальности «экономист». Позже в 2000 году получила второе высшее юридическое образование в Хабаровской государственной академии экономики и права. В 2018 году прошла обучение в РАНХиГС при Президенте РФ по программе «Развитие региональных управленческих команд».

Более 25 лет Марина Костина проработала на управленческих должностях среднего и высшего уровня в банковских структурах и крупнейших российских компаниях, в числе которых – ВТБ, Сбербанк, Альфа-Банк, Промсвязьбанк, Почта России, КАМАЗ.

В 2017 году перешла на работу в правительство Хабаровского края на должность заместителя министра строительства региона. В июле 2019 года была назначена на должность министра инвестиционного развития и предпринимательства края, с февраля 2020 года – на должность министра имущественных отношений края.