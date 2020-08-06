Для детских садов и школ края к новому учебному году закупят обеззараживающие устройства

Михаил Дегтярёв поручил выделить на это более 103 миллионов рублей из резервного фонда краевого бюджета.

Михаил Дегтярёв поручил закупить к новому учебному году обеззараживающие устройства для детских садов и школ региона. На эти цели из резервного фонда краевого бюджета будет выделено 103 миллиона 395 тысяч рублей. Как сообщил врио губернатора, соответствующее решение было принято после консультаций с региональным министерством финансов и министерством образования и науки совместно с краевым управлением Роспотребнадзора.

«Мне стали поступать жалобы на поборы в школах на покупку обеззараживающих устройств. Я считаю это неприемлемым, поэтому дал конкретное поручение министерству образования немедленно прекратить сбор средств с родителей на эти цели. Мы закупим 6893 очистителя воздуха и направим их в образовательные учреждения края. 916 аппаратов поступят в детские сады, остальные 5977 – в школы региона», — заявил Михаил Дегтярёв

Врио губернатора также подчеркнул, что это полностью закроет потребность образовательных учреждений края в обеззараживающих устройствах, позволит подготовиться к первому сентября и открыть школы для учащихся.