Хабаровский край ждет 30 избирательных кампаний

Председатель избирательной комиссии Хабаровского края Геннадий Накушнов рассказал о предстоящих избирательных кампаниях. В единый день голосования 13 сентября в 15 муниципальных образованиях состоятся 30 избирательных кампаний.

«Самая крупная из них – довыборы депутата Законодательной думы края по 4-му одномандатному округу, — поведал Накушнов. — На место в региональном парламенте на сегодняшний день претендуют 7 кандидатов, срок регистрации завершится 7 августа. В рамках этой кампании предстоит напряженная борьба».

Помимо этого, 13 сентября жители края проголосуют за кандидатов, претендующих возглавить Охотский, Вяземский и Аяно-Майский районы. Также состоятся выборы 11 глав поселений, в районах будут замещены 56 депутатских мандатов.

«Надеюсь, что выборы на территории края пройдут на таком же высоком уровне, как и голосование по поправкам в Конституцию РФ, — подчеркнул врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв. Хочу выразить благодарность сотрудникам избирательных комиссий за организацию Общероссийского голосования. Работа была проведена на высоком уровне: ни на одном из участков не было допущено нарушений законодательства, а также соблюдались все противоэпидемические меры».

Несомненно, выборная активность будет нарастать к 2021 году – грядет ряд избирательных кампаний. Довыборы по Советско-Гаванскому одномандатному округу предлагается провести в апреле. В сентябре 2021 года состоятся выборы в Государственную думу, а также выборы губернатора Хабаровского края. Все жители региона могут проявить свою гражданскую позицию.