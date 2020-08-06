Региональный лайнер ИЛ-114-300 полетит в сентябре

Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал генеральный директор АО «Объединённая авиастроительная корпорация» Юрий Слюсарь

Гражданское небо





Встреча Владимира Путина и Юрия Слюсаря прошла в понедельник, это был разговор лицом к лицу, а не общение по конференц-связи. Президента прежде всего интересовал самолет ИЛ-114-300, который способен решить проблему транспортной доступности в регионах.

Слюсарь рассказал, что новый региональный лайнер уже почти готов к эксплуатации. Машина собрана и проходит наземную отработку, готовится к первому вылету. По планам ОАК, новый лайнер поднимется в воздух в сентябре, в Жуковском.

«Машина крайне востребованная, машина очень нужна как раз в труднодоступных регионах. Машина тоже меняет «антоновские машины», Ан-24, и иностранные Q-400, канадские. Там 68 пассажиров. Турбовинтовая машина со скоростью 500 километров. Она, собственно, всепогодная, садится на грунты, неприхотливая, для её обслуживания не требуется большой состав наземного оборудования – здесь встроенная система технического обслуживания», — рассказал Путину директор ОАК.

114-й ИЛ будут собирать на военном производстве, на заводе в Луховицах, где сейчас делают МиГ-35. В планах корпорации — делать до 12 лайнеров, отдельная версия будет для спецзаказчиков.

По государственным гарантиям ОАК готова поставить на внутренний рынок и 59 самолетов «Сухой Суперджет», 22 машины возьмет «Аэрофлот».

«Мы коллегам из «Аэрофлота» очень благодарны, потому что, конечно, понимаем: сейчас рынок авиационных перевозок практически вдвое снизился. Тем не менее они заказывают новые самолёты. Восемь самолётов забирают в этом году, 14 самолётов забирают в следующем году. На наш взгляд, самолёт «Сухой Суперджет», 100-местный самолёт, в этот пандемический период как раз наиболее востребованный. Где вчера летали 200-местные самолёты, сейчас востребованы 100-местные самолёты. И он вполне вписывается в концепцию выполнения поручения президента России по развитию регионального сообщения, минуя Москву, особенно в районах Дальнего Востока, Сибири», — заявил Юрий Слюсарь.

«Суперджет» производят, в том числе, и в Комсомольске-на-Амуре. Авиационное предприятие загружено сегодня полностью, сыграли свою роль и гарантированные военные госзаказы.

Ну и первый вылет новейшего МС-21 с отечественным двигателем ПД-14. К слову, самолет полностью собран из российских деталей. МС-21 поднимут в небо, по словам Слюсаря, до конца этого года. Лайнер, по мнению экспертов, способен стать таким же успешным, как Ту-154.

МС-21 — разрабатываемый самолет среднемагистрального класса. Предполагается выпускать версии МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-300 (базовая версия, от 163 до 211 мест). Также планируется создание варианта МС-21-400 (до 250 мест).

Техника военная





Объединённая авиастроительная корпорация вместе с Минобороны выработала стратегию, которая позволила увеличить загрузку авиазаводов вдвое. Есть и новшество — опережающая поставка авиационной техники в войсковые соединения.

На полную работают не только головные предприятия, но и предприятия-спутники, делающие различные комплектующие для самолетов. Самый крупный завод — в Комсомольске-на-Амуре — получил полный пакет заказов до 2028 года.

С трудом, но идет продвижение на мировой рынок, лучшего, по мнению Слюсаря, самолета Су-35.

«Конечно, продвижение его на внешний рынок сопряжено с большим количеством сложностей, наши коллеги-конкуренты в этом смысле зачастую используют, на наш взгляд, помимо честной и конкурентной борьбы прямое давление – и политическое, и санкционное, и персонализированное. Но мы уверены: наша техника лучшая, особенно оценить это могут те страны, которые сейчас покупают технику. Наша авиационная техника, на наш взгляд, наиболее конкурентоспособна сейчас. И пример Комсомольского завода показывает, как, собственно, у нас в этой ситуации это решение (опережающей закупки авиационной техники) сказалось на загрузке наших военных заводов», — рассказал Юрий Слюсарь.

Рассказал директор ОАК и о премьерах. За прошлый год корпорация подняла в небо три авиационных комплекса. Это в первую очередь самолёт Ил-112В в Воронеже, лёгкий военно-транспортный самолёт, который идёт на смену всему «антоновскому семейству» самолётов Ан-26. Этих самолётов, сделанных еще в Советском Союзе, сейчас эксплуатируются сотни. Ил-112В очень востребован.

Для Воронежа – там, где делают самолёты Ил-96 и раньше делали Ан-148, а теперь прекратили, сейчас это и загрузка, в том числе, предприятий, потому что таких машин нужны сотни в ближайшие годы. Такой самолёт в прошлом году поднялся в воздух. В производстве — еще две подобных машины.

Вторая машина – Ту-22М3М. Это глубоко модернизированный самолёт на базе Ту-22М3. Тут – новый аэродинамический облик, новый состав бортового оборудования, радиоэлектронный и бортовой комплекс полностью оборудованы «свежим железом», есть штанговая заправка. Это принципиально новая машина с расширенными боевыми возможностями под новейшее вооружение.

И третий авиакомплекс, который в прошлом году поднялся, – беспилотный «Охотник», ударный тяжёлый беспилотник с беспрецедентными возможностями, имеющий наибольший боевой радиус действия, с самой широкой номенклатурой вооружения, составом оборудования. Машины подобного класса делают только две страны – США и Китай. Поставки беспилотника в войска планируются в 2024 году.

До конца августа, по словам Юрия Слюсаря, в Таганроге взлетит долгожданный глубоко модернизированный Ту-95, с усиленным крылом и новыми агрегатами планера.

Машина с новым комплексом вооружения, с новым бортовым комплексом электронного оборудования, с новыми доработанными двигателями, новыми винтами. Боевые возможности машины выросли вдвое.

Евгений Постышев