Участников автопробегов в защиту Фургала оштрафовали на 3,5 миллионов рублей

Много дней хабаровчане выходили (и выезжали) на улицы с требованием освободить из-под стражи экс-губернатора Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств. Много дней граждане перекрывали дороги, нарушали правила, проезжали на красный сигнал светофора. И, видимо, думали, что за это им ничего не будет.

Однако нет. Участников несогласованных автопробегов оштрафовали в общей сложности на 3,5 миллионов рублей, сообщает ТАСС. Всего зафиксировано более 2 800 административных правонарушений.

Участники автопробегов выезжали за стоп-линию, проезжали на запрещающий сигнал светофора, совершали повторные нарушения. Части автовладельцев вручили письменные предостережения о недопустимости участия в несогласованных мероприятиях.