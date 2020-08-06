Хабаровскому краю выделят 2,4 миллиарда рублей на строительство дорог

Хабаровский край получит 565 миллионов рублей на опережающую реализацию мероприятий национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Средства выделят из федерального бюджета уже в этом году. Как сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края, благодаря этому в нормативное состояние дополнительно приведут более 21 км автодорог.





«На выделенные средства, в частности, будут отремонтированы и приведены в нормативное состояние объекты в Ванинском и Советско-Гаванском районах, а также районе им Лазо. Это участки краевых дорог, которые являются наиболее проблемными и имеют большое значение для обеспечения транспортной доступности жителей. В ближайшее время планируем выходить на конкурсные процедуры для заключения контрактов. Работы должны быть закончены до конца текущего года», – рассказал и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Максим Прохоров.





Он также напомнил, что в 2020 году по нацпроекту, который реализуется в 83 регионах страны по поручению Президента РФ Владимира Путина, планируется привести в порядок 101 объект дорожного хозяйства. Без учета дополнительного финансирования, на ремонт улиц, благоустройство тротуаров, нанесение разметки и организацию безопасности дорожного движения будет потрачено около 3 миллиардов 200 миллионов рублей.





«Еще один важный транспортный проект, который позволит вывести транзитные грузовые потоки за пределы краевой столицы и разгрузить центральные улицы города - "Обход Хабаровска". Регион получит на ускорение реализации проекта 1 миллиард 800 миллионов рублей. Это позволит к концу текущего года обеспечить показатели готовности трассы на уровне 73,5 % и завершить работы на объекте в 2021 году», - отметил Максим Прохоров.





Строящаяся дорога станет первой в Хабаровском крае, движение по которой будет разрешено с максимальной скоростью до 120 км в час, пропускная способность составит до 25 тысяч автомобилей в сутки.





Добавим, в общей сложности в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации № 1889-р Хабаровскому краю на финансовое обеспечение дорожной деятельности дополнительно выделяется 2 миллиарда 365 миллионов.



