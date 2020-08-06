Между Хабаровским краем и ЕАО рухнул мост

С 3 августа на территории Еврейской автономной области проводились учения войск материально-технического обеспечения. В ходе маневров военные стали строить переправу через Амур на границе ЕАО и Хабаровского края. Однако при сооружении моста произошло продольное смещение и складывание пролетов эстакады.

В результате обрушения переправы пострадало 17 военнослужащих. Они получили травмы различной степени тяжести.

Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».