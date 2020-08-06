После ареста Фургала его бизнес-империя дрейфует к банкротству

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала позволило правоохранительным органам активнее взяться за анализ деятельности компаний, под общим брендом «Торэкс», принадлежащих его семье и партнерам. Они фактически монополизировали рынок сбора, переработки и экспорта металлолома и металла в Хабаровском крае. Интересы Фургала в этих компаниях представляет его гражданская жена Лариса Стародубова, которой принадлежит четверть уставного капитала, и ещё несколько человек.

В 2017 ООО «Торэкс» приобрело завод-банкрот «Амурметалл», которому впоследствии было возвращено историческое название «Амурсталь». Завод с 2013 года находился в процедуре конкурсного производства. Сначала его продавали за 9,07 млрд рублей, однако заявок от покупателей не поступило. Потом цена опустилась до 2,467 млрд рублей. Завод был приобретен как раз к тому моменту, когда не без участия тогда ещё депутата Госдумы Фургала государство постановило, что собранный на Дальнем Востоке металлолом должен перерабатываться на месте.

Но, получив в свое распоряжение практически весь региональный рынок металлолома, владельцы группы компаний «Торэкс» предпочли «минимизировать» свои доходы в официальной отчетности.

Вот, например, ООО «Торэкс-Хабаровск», компания зарегистрирована 7 июля 2016 г, генеральный директор Фрейдин Григорий Яковлевич. Юридический адрес ООО «Торэкс-Хабаровск» — 681000, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре. Основным видом деятельности является «Производство стали в слитках», плюс ещё 35 дополнительных видов деятельности. По данным бухгалтерской отчетности компании в период 2016-2019 годов выручка составила более 22 миллиардов рублей. Но прибыль указана всего в 460 миллионов. При этом сумма исков от партнеров к компании — 877 млн рублей.

Или компания неэффективна, или прибыль прячется. Налоговые службы подозревают второе. Поэтому еще в конце прошлого года в компании «Торэкс» и у её партнеров были изъяты документы для сверки отчетности. «Торекс» подозревают не только в занижении прибыли для ухода от налогов, но и в незаконным возмещением НДС.

Говорят, что поводом для проведения проверки стала покупка предприятием аффилированным с «Торэксом» металлических понтонов, используемых для возведения мостов во время наводнений. Это понтоны были уже сильно повреждены и должны быть переплавлены. Поскольку вес этих понтон был известен, специалисты налоговой получили возможность начать проверку, как этот металл отражался в отчетности.

Группа компаний «Торэкс» упорно показывала в своих отчетах, что её долг перед партнерами и контрагентами растет. Бизнес Фургала с миллиардными оборотами резко оказался убыточным, как только губернатора арестовали. И теперь его владельцы не хотят платить по контрактам.

Только за июнь и июль 2020 г. по искам к компаниям ООО «Торэкс» и ООО «Торэкс-Хабаровск возбуждено 16 дел в арбитражных судах на общую сумму требований в 1 166 124 059 рублей. Такое впечатление, что арест Фургала стимулировал партнеров потребовать оплаты выполненных работ, поставок товаров и возврата кредитов.

Вот, например, компания Global Metcorp Ltd (Великобритания) требует от ООО «Торэкс» 8 730 493,56 долларов США (637 326 030 рублей) в оплату поставленного товара по договору, заключенному еще в январе этого года. А «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» надеется через суд получить от ООО «Торэкс-Хабаровск» 500 513 666,77 рублей по кредитным договорам.

Финансовые дела группы «Торэкс» резко пошли вниз как раз с арестом Фургала. И это означает не только то, что он в статусе губернатора гарантировал своим компаниям выгодные заказы. Это значит и то, что теперь хозяева компаний думают, что им важнее заплатить партнерам или вывести и спрятать деньги?

Банкротство как раз предоставляет возможность не платить по долгам законно. Живые деньги будут спрятаны, а имущество того же завода «Амурсталь» превратить в валюту можно только, порезав его оборудование на металлолом.

По мнению экспертов, «неисполнение обязательств может быть свидетельством того, что средства от деятельности данных фирм оседают у их бенефициаров в обход интересов самих компаний. При этом, учитывая имеющиеся в фирмах корпоративные конфликты, а также обострение ситуации, связанной с уголовным делом в отношении С.И.Фургала и его подельников, у аффилированных Фургалу лиц нет интереса в сохранении бизнеса и, как следствие, расчете с контрагентами, но есть интерес в максимальном обогащении за счет бизнеса, пока над ним есть контроль».

Интересно, что внутри холдинга возникли свои финансовые претензии. Так «Торэкс-Хабаровск» подал к ООО «Торэкс» шесть финансовых исков в арбитраж. Их сумма достигает почти миллиарда. Поскольку у компаний одни и те же владельцы, то это, скорее всего, говорит о серьёзных трениях между ними.

Любопытно так же, что у родственников Фургала не оказалось денег на оплату адвокатов и они начали сбор средств от пожертвователей. Причем этим занялась не жена Фургала, бизнес-леди Стародубова, а его сестра.

К 5 июля требования о банкротстве подали только два кредитора. Это ООО «Ресурсинвест» на 8 миллионов рублей и ООО «Дальвтормет» на 5 миллионов. Пока это смешные суммы при миллиардных оборотах группы компаний «Торэкс».

Но маленькая течь может потопить этот огромный корабль. Вопрос только в том, кто больше заинтересован в этом банкротстве: хозяева компании или те, кому они должны.

Фото: портал Komcity