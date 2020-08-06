Государство стало помогать краболовной отрасли Дальнего Востока

Восточная российская рыбная промышленность и в частности, добыча краба попала под пристальное внимание полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева. Рынок ловли деликатеса необходимо менять, менять в пользу России. Почему это так важно? Краб — продукт стратегический. В Китае, например, килограмм живого краба стоит около 42 долларов, в Южной Корее — 44.

Прибыль со дна

Отчего государство стало перекраивать рынок добычи крабов? Раньше за предприятиями были закреплены квоты на добычу биоресурса по так называемому историческому принципу (на основе аукционов начала 2000-х). Теперь механизм раздачи лимитов изменен, в прошлом году впервые в России прошли крабовые аукционы, где квоты на вылов деликатеса продавали компаниям-заготовителям.

Всего было реализовано 35 лотов на общую сумму 142 млрд рублей – деньги для бюджета страны более чем серьезные. Для добывающих компаний выкуп крабовых квот не станет обузой, не уведет бизнес в минус, краб – продукт высокорентабельный. Квота на добычу 10 тыс. тонн продукта за 15 лет может принести 1-3 млрд долларов США, а ежегодный доход – до 200 млн долларов.

Почему ставка правительства на российский Дальний Восток так высока? По данным Росрыболовства, например, основными потребителями российской рыбной продукции являются Китай, Южная Корея и Япония. КНР потребляет ежегодно более 980 тысяч тонн продукции, выловленной в России. За 2018 год Россия продала краба почти на 1 млрд долларов США.

Кроме того, в Китае сильно вырос спрос на живого краба и теперь продажи за рубеж «морского золотого запаса» - крайне важная часть экономики России. Раньше на российском Дальнем Востоке краба добывали и перерабатывали в консервы на плавбазах, этот этап длился примерно до конца 80-х годов прошлого века. Затем суда-переработчики сдавали варено-мороженые части краба на транспорты, продукт везли в порт, так было с начала 90-х.

Теперь – исключительно живой краб, его необходимо добыть и доставить в порт покупателя. Краболовная отрасль России долгое время «хромала», отчаянно борясь за конкурентоспособность, за возможность поставлять качественный товар на мировой рынок. Приходилось покупать бывшие в употреблении суда в Японии и в Корее. Да и сейчас, по заявлению вице-премьера Правительства РФ – полпреда в ДФО Юрия Трутнева, азиатские судостроители и рыбопромышленники начинают нас опережать.

Вот тут и появились новые квоты на добычу краба, но квоты эти инвестиционные. То есть, приобретая лимит на добычу, компания – победитель аукциона обязуется строить суда на российских верфях.

Корабли в моей гавани

На днях правительство России приняло решение о выделении субсидий рыбопромысловым компаниям на строительство флота на дальневосточных верфях, речь идет о краболовах. Такой вариант господдержки уже давно обсуждался, и вот механизм запущен. Субсидия составит 20 процентов от стоимости заказа на постройку судна.

Что это дает дальневосточным регионам? Господдержка – это и помощь, и вызов местным верфям. Судостроителям придется учиться работать в новых условиях, модернизировать мощности. Возможно, инвестиционные квоты стимулируют и проектировщиков, потребуются суда нового класса, отвечающего мировым стандартам.

По последним данным, на Дальнем Востоке должно быть построено 16 судов-краболовов: самый крупный заказ у Находкинского судоремонтного завода (НСРЗ), который построит 8 краболовов, 5 краболовов строится на Восточной верфи, еще 2 – на Хабаровском судостроительном заводе. Хабаровские корабелы строят краболовы по контракту с рыбаками из Магадана. Суда по проекту 03141 позволят вести в открытом море промысел краба и креветки. Есть возможность хранить улов в охлажденной морской воде с последующей транспортировкой свежего продукта в порт. Получение таких контрактов обеспечивает стабильную загрузку промышленных предприятий, даёт возможность сохранять и создавать новые рабочие места.

В Росрыболовстве отмечают, что в данный момент идет подготовка договоров на закрепление новых инвестиционных соглашений по программе «Квоты под киль». На конкурс поступило 11 заявок на строительство судов для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. Общая сумма инвестиций – 3 млрд 552 млн рублей.

Из этого числа 15 судов будут строиться на верфях Дальнего Востока, 2 из них уже заложены в Хабаровском крае. Заказы не уходят за рубеж, включаются в мировую гонку наши, отечественные верфи. Понятно, что выделение субсидий государством позволит получить на Дальнем Востоке мощный рыбодобывающий флот. Конечно, это обязательно увеличит число рабочих мест и скажется на добыче краба и его экспорте. Стратегическому продукту – стратегическое внимание, и адресована поддержка прежде всего людям.

Схема тут проста и надежна: одно рабочее место на верфях даёт еще восемь смежных рабочих мест. Все как положено на успешных заводах – отличная зарплата, отпускные, больничные и даже, простите, оплачиваемые декретные отпуска. Финансирование – огромное и регулярное, одно судно, напомню, стоит около 1 млрд рублей.

Ну и у корабелов Дальнего Востока закончился период застоя. Время менять запылившиеся станки на новое оборудование, отрасль, перебивавшаяся случайными заказами, не просто реанимирована, а становится одной из главной в региональной экономике. Как говорится, держите краба.

Степан Никитин