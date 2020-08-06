Участники дальневосточного фестиваля борются за денежные призы

В пятницу на сайте tvoidv.ru завершилось народное голосование – первый этап дальневосточного онлайн-видеофестиваля «Красиво.ДВ». Из 388 работ, посвященных разнообразию природы, людям и дальневосточному творчеству, зрители выбирали 55 лучших. По задумке, в каждой региональной категории, а их на сайте пять, должен был определиться победитель, который и продолжит дальнейшее участие в конкурсе.

Голосовать можно было ежедневно, в каждой номинации, но только по одному разу. И, конечно, самыми «горячими» стали последние дни. Самыми активными оказались зрители двух регионов Дальнего Востока: Магаданской области и Республики Бурятия, а видео «Уникальный сбор селёдки на Ольском лимане» с Колымы собрало 5596 голосов.

Вопреки ожиданию организаторов, самой популярной стала номинация «Звуки.ДВ».

«Я думал, лидировать будет природа, но больше всего голосовали в номинации «Звуки.ДВ». То есть там, где были музыканты, клипы. Я это связываю с тем, что у музыкантов есть какая-то своя фанбаза, поклонники, слушатели. Естественно, привлечь этих людей для голосования гораздо проще, чем просто своих знакомых или семью», - рассказал директор фестиваля Алексей Коропский в эфире, посвященном итогам первого этапа фестиваля, на сайте tvoidv.ru.

За все время отбора зарегистрировано более 300 тысяч голосов. Не обошлось и без хитрых ходов. Некоторые попытались обойти систему с помощью анонимайзеров и роботов. Поэтому организаторам пришлось устроить дополнительную проверку и почистить голоса ботов.

И вот в понедельник на сайте появился новый раздел – «Гран-при» с полусотней лучших региональных работ. Ещё пять мест оказались вакантными. Их выбрала дирекция фестиваля.

«Такая ситуация сложилась из-за недостатка заявок из некоторых регионов, например, с Чукотки, откуда был только один участник. Но от прописанного регламента мы отступить не смогли, поэтому приняли решение: поскольку народный выбор состоялся, мы можем взять на себя ответственность за то, что в спорте называется wild card, когда организаторы по своей воле раздают пропуск в финал», - объяснил Алексей Коропский.

Во втором этапе медиа-эксперты выберут лучшие ролики из шорт-листа и определят Специальный приз, который может получить любой ролик финалистов. В свою очередь, зрители определят Гран-при фестиваля из шорт-листа голосованием на сайте.

Расскажем о тех, кто вошел в шорт-лист от Хабаровского края.

Номинация «Характер.ДВ» - Юрий Золотарев с работой «Один в поле».

Мы привыкли относиться к подвигу как к чему-то сверхъестественному, как к тому, о чем будут помнить всегда. Рутинная работа дальневосточных аграриев, вынужденных с ранней весны и до поздней осени вставать до рассвета и ложиться после заката, мириться с полчищами гнуса, преодолевать сотни километров топей и болот, – это настоящий подвиг. О котором мы редко задумываемся, выпивая утром стакан молока.

Номинация «Природа.ДВ» - Анна Боброва, «Мой прекрасный Дальний Восток».

Яркий мультик о красоте и разнообразии дальневосточной природы. Главный герой, пластилиновый тигр, бродит по пластилиновой тайге, встречает уникальных пластилиновых зверей и рассказывает об удивительных местах нашего региона.

Номинация «Сила.ДВ» - Анастасия Плуталова, «Dance show by Nastya Plutalova»

Солнечное видео на берегу Амура под зажигательную латину. Ролик снят на дамбе в районе арены «Ерофей». Потрясающие виды нашей великой реки и красивые девушки из студии Fresh Dance личным примером показывают, что ЗОЖ - это круто!

Номинация «Уникально.ДВ» - Сергей Величкин, «Ведьмино кольцо. Г. Советская Гавань».

«Тропа силы» в Советско-Гаванском районе приведет вас к Ведьмину кольцу. Так называют это место в народе. Посреди лесного массива каменное плато, а на нем - шаманский чум, внутри - ловцы снов и след от костра…

Номинация «Уникально.ДВ» - Михаил Никитин, «Концерт без зрителей в старом терминале аэропорта Хабаровска».

Хабаровская группа «UP'рель» – одна из самых известных и любимых в городе. На конкурс они представили запись мини-концерта в закрытом терминале нашего аэропорта. По словам ребят, во время записи они дописали и сразу на месте записали новую песню. Так вдохновила их атмосфера безлюдного фойе воздушного порта.

Помочь хабаровчанам выиграть Гран-при можете вы, голосуя на сайте. А вот судьба остальных призов зависит только от жюри.

Пока участники ожидают оценок, специально для них эксперты проведут серию лекций и мастер-классов в формате вебинаров.

Имена победителей узнаем 16 августа на онлайн-церемонии награждения. Надо сказать, что и к ней устроители подошли с креативом. Коропский намекнул, что мероприятие не обойдется без сюрпризов: «Награждение пройдёт онлайн, мы хотим привлечь к ней максимальное количество зрителей. Мы придумали формат, который будет называться «Красавчик.ДВ»: создадим специальный чат для тех, кто захочет подключиться, и случайным образом выберем людей, которые получат 30 секунд славы и смогут признаться в любви к Дальнему Востоку, рассказать о своих эмоциях, впечатлениях и получить за это денежный приз».

Елена Бехтер