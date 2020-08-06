В Комсомольске-на-Амуре появится новая дамба

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжении о выделении Хабаровскому краю 3 миллиардов рублей. Эти деньги пойдут на строительство дамбы в Комсомольске-на-Амуре.

Гидротехническое сооружение позволит защитить от паводков поселки имени Менделеева и Победа, микрорайоны Парковый и Парус. На этих территориях проживает более десяти тысяч человек, здесь расположено более 1,6 тысяч домов. Помимо строительства дамбы, в данных местах укрепят береговые линии.

Деньги распределят из федерального бюджета на период 2021-2022 годов.

Фото: портал Komcity