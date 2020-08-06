Заключенные помогут хабаровчанам комфортно сидеть

Краевой УФСИН предложил мэрии краевого центра наладить на базе колоний производство скамеек и остановочных павильонов.

На встрече с градоначальником, которая состоялась накануне, главный инженер УФСИН России по Хабаровскому краю Алексей Данилов сообщил, что сегодня учреждения уголовно-исполнительной системы Хабаровского края располагают мощностями, которые позволяют выпускать скамейки, урны, мебель, одежду, детские и спортивные площадки, остановочные павильоны и многое другое. При этом стоимость продукции, сделанной руками заключенных, зачастую ниже, чем у других производителей.

«У нас есть заказы из Комсомольска-на-Амуре, Ванино, Совгавани. Насколько нам известно, заключенные производят скамейки, которые устанавливаются во Владивостоке, а в Томске есть целый парк, где лавки сделаны в исправительных учреждениях. Никаких нареканий по качеству ни у заказчиков, ни у жителей нет», — сообщил Алексей Данилов.

Он также отметил и оперативность, с которой исправительные учреждения могут наладить выпуск продукции. По его словам, производство защитных костюмов для специалистов, работающих в обсерваторах, было организовано буквально за несколько дней.

«В пятницу была поставлена задача, а в понедельник были отшиты первые образцы», — сообщил Данилов.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук сказал, что администрация обязательно рассмотрит предложение.