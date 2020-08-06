Житель Хабаровского края сжег своего собутыльника

Житель города Советская Гавань пил вместе со своим приятелем в строительном вагончике. В ходе пьянки они что-то не поделили. Разозленный совгаванец вышел из вагончика, топором заблокировал дверь и поджег бытовку.





Собутыльник не смог выбраться из опасного места и сгорел. Его тело обнаружили после тушения. Полицейские смогли «вычислить» убийцу и задержать его. Мужчину заключили под стражу.





В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщил Следком по Хабаровскому краю и ЕАО.



