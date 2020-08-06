Дегтярев намерен помогать молодым бизнесменам

Михаил Дегтярев провел личный прием граждан. Вопросы, поступившие от жителей Ванино и Комсомольска-на-Амуре, рассмотрели в онлайн режиме. В видеоконференции помимо самих заявителей приняли участие представители муниципалитетов и профильных органов исполнительной власти края.

Молодой бизнесмен из Комсомольска-на-Амуре попросил рассмотреть возможность отмены арендной платы за помещения, находящиеся в краевой собственности. Это связано с тем, что заявитель, который работает в сфере развлечений и организации досуговых мероприятий, из-за ограничительных мер приостановил деятельность. Договор был заключен по результатам торгов и после 30 июня текущего года. Поэтому по закону предприниматель не может воспользоваться мерами региональной поддержки и льготами при аренде краевого имущества.

"Договорные отношения с арендатором, конечно же, необходимо сохранить. Это приносит доход в бюджет города и края. При этом нужно подумать, что мы можем сделать, какую поддержку оказать, чтобы компания продолжила работу после того, как будут сняты ограничения на проведение массовых мероприятий. Тем более, что это место отдыха пользуется популярностью у комсомольчан", - отметил Михаил Дегтярев.

В течение недели министерство имущественных отношений совместно с министерством инвестиционного развития и предпринимательства края должны найти решение по данному обращению и доложить о нём врио губернатора. Также с бизнесменом свяжутся представители ЦОУ «Мой бизнес», чтобы разъяснить, на какие меры государственной и региональной поддержки МСП он может рассчитывать.