Хабаровские школьники бьют рекорды по сдаче ЕГЭ

Итоги ЕГЭ - 15 «стобалльников» и три «двухсотбалльника». Всего же экзаменационные испытания в этом году в краевой столице выдержал 2451выпускник, сообщает пресс-служба мэрии. Из-за пандемии коронавируса единый государственный экзамен сдавали только те, кто собирается поступать в вузы.

Остальные ребята просто получили школьные аттестаты с годовыми оценками. Для поступления в высшие учебные заведения выпускники выбирали тесты из 12 общеобразовательных предметов. Топ наиболее популярных: обществознание (его сдали 1400 выпускников), физика (497 человек) и история (495 ребят).

«В целом по шести предметам наши школьники показали результаты лучше, чем в прошлом году, - рассказал начальник отдела городского управления образования Алексей Соболев. Ребята хорошо подготовились, несмотря на непростые условия обучения в четвертой четверти, сложившиеся из-за пандемии COVID-19».

Достойно выглядели хабаровские выпускники и на региональном уровне. К примеру, наилучший результат по биологии в 93 балла показали два старшеклассника из Хабаровска. По английскому языку впереди всех была также хабаровчанка, набравшая 99 баллов. Еще одна выпускница из краевой столицы сдала китайский язык на 97 баллов.

Трое рекордсменов по знаниям в городе умудрились заработать по двести баллов: это выпускник гимназии №8 Егор Егоров (отличился в информатике и русском), Олеся Холод из школы №32 (блеснула знаниями русского и истории) и выпускница восьмидесятой школы Елизавета Кульчитская (знаток истории и обществознания). Гордостью Хабаровска также стали 15 учеников, получивших по 100 баллов.

Антон Зуботяп