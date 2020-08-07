В Хабаровском крае мужененавистница разбила автомобиль мужчины

Житель поселка Уктур (Комсомольский район) сильно не ладил со своей знакомой 49-летней женщиной. Сельчанка же в свою очередь настолько взаимно ненавидела своего земляка (хотя не исключено, что она вообще всех мужчин ненавидела), что решила разбить ему автомобиль.

Женщина напилась, взяла в руки камень, ударила им несколько раз по корпусу машины, разбила правую фару и повредила лобовое стекло. Мужик решил поступить с фурией по закону и обратился в полицию. Он оценил ущерб в 25 тысяч рублей.

Стражи порядка задержали мужененавистницу. По факту умышленного повреждения имущества возбуждено уголовное дело. Сельчанке грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД по Хабаровскому краю.