Как государство зарабатывает на хабаровских митингах

Обзор новостей «Молодого дальневосточника ХХI век», вызвавших наибольший резонанс за последнюю неделю

«МакДональдс» передумал открываться в Хабаровске. Легендарный бренд сначала подписал договор с руководством ТРЦ «Броско Молл», сообщает издание «Транссибинфо». Однако затем McDonald`s решил открыться во Владивостоке.

«Они планировали открыться у нас первыми на Дальнем Востоке, но теперь все изменилось, - рассказала директор ТРЦ «Броско Молл» Ксения Рагимова. - Мы все хотим видеть крупные мировые сети в своем городе, а на деле происходит вот так. Чем больше будут создавать препятствий для того, чтобы крупные федеральные бренды приходили в Хабаровск, тем сложнее удержать интерес такой сети. Сейчас уже известно, что McDonald`s раньше откроется во Владивостоке».

elenad689 «Это очень хорошая новость!! Просто замечательно. Нафига они здесь нужны...»

ksuhabezam «Ой, беда-печаль. Очередную рыгаловку не откроют».

pavelgalaev91 «Не нужна нам эта гадость. От KFC вреда и так хватает».

sergey._.s_t_r «То ли еще будет... Не один бизнес не станет вкладывать инвестиции в край, глядя на то, что происходит».

lubaashaaa2504 «Так и так кругом одни федеральные бренды, сети. Одна торговля и все процветает. Вот, подумаешь, не у нас на ДВ у первых появится. Придёт всё равно».

stroy_expert_27 «Ой, Боже, все такие умные. Ничего, что бизнес, который открывается в крае, платит налоги в бюджет? Тем более такой крупный, как «МакДональдс»! А это дороги, больницы, зарплаты врачам и т.д. Конечно, и Бог бы с ним, так и будем в заднице».

_alex_reed_kenway_ «@stroy_expert_27 в принципе, у нас и без Макдака хватает «Блинов», пиццерий и прочих «Золотых птичек». Макдаки-то как открываются: берётся готовое (либо ещё формирующееся) заведение, которым покупается франшиза Mc'Donalds. Не открылся Макдак - откроется кто-то ещё. Плюс «чёрная бухгалтерия» ведётся чуть менее, чем во всех коммерческих заведениях, что позволяет лихо скрывать реальный доход компании и реальные зарплаты сотрудников. И уворачиваться от очередных шизофазических выпадов налогового законодательства. «В белую» работает мало кто».

Верните «летуна»!

Ветераны авиации рассказали врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву о судьбе вертолета Ми-1, который был установлен как памятная стела напротив здания малого аэропорта. Геликоптер разобрали и увезли в Тюмень. Ветераны опасаются, что вертолет может быть продан коллекционерам.

Дегтярев намерен вернуть Ми-1 (который считается раритетной моделью) обратно в Хабаровск. Представители авиакомпании «Ютейр» заверили чиновника, что вертолет вернут на прежнее место.

olyavorobeva0613 «Нам, видимо, и статус столицы ДВ тоже скоро вернут!»

irixa29061975 «Фургала пусть вернёт! На кой этот самолёт?»

tatieva_natali «Выслуживается, наверно, а так идея хорошая».

usersergei «Пусть вернет людям с разрушенного дома на Космодемьянской квартиры».

Доходные акции

Хабаровских протестующих массово штрафуют за нарушения ПДД. Эйфория от акций протеста в Хабаровском крае постепенно идет на убыль. Некоторых наиболее активных участников митингов стали арестовывать. Автомобилисты, выражая свою гражданскую позицию, часто нарушали правила дорожного движения. Сейчас к ним стали приходить штрафы от ГИБДД.⠀

С того дня, когда начались митинги, задокументировано 2209 административных правонарушений. На месте к ответственности привлечено 310 водителей, в том числе 11 за последние сутки.

Автомобилисты проезжают на запрещающий сигнал светофора, выезжают за стоп-линию и совершают прочие проступки. Теперь наступил период, когда следует отвечать за свои действия. Также стоит отметить, что 23 участников пеших колонн оштрафовали на общую сумму 165 тысяч рублей. Четверых отправили под административный арест.

aleks.0.0.7 «Думали, все просто так. Типа я\мы закон. Играйте, митингуйте в лесу и штраф не придет. Наверно...»

serega2016133 «Давно пора».

vasilkevich_sergey «Маловато пешеходов оштрафовано».

stukovaelvira «Зато все кричали «Спасибо полиции».

super.viktortaburetkin «Ну, получается выгодно, чтоб митинги шли! Если целый год штрафовать, почти два миллиона рублей доход».

pivkinaelen2000 «И действительно, зачем создавать рабочие места для своих граждан, когда вот таким образом можно неплохо заработать».

Андрей Канев