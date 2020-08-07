В Хабаровске дольщики «Алексеевской» готовятся к заселению

Люди, которые приобрели квартиры в долгострое в Краснофлотском районе Хабаровска, накануне проверили, как идет достройка их дома.

На объекте дольщиков встретил представитель застройщика. Он сообщил, что в настоящее время в первом и втором подъездах полы залиты, стены зашпаклеваны и готовы к предчистовой отделке и поклейке обоев. В третьем и четвертом подъездах дома идет заливка полов, стены оштукатурены, вскоре начнется их шпаклевка.

«Уже завезли сантехнику и газовые плиты. Все это вскоре будем устанавливать. Благоустройство двора должны были завершить до 6 августа, но дожди спутали планы. Пока ставим новый срок – до 12 августа. В любом случае у нас нет никаких сомнений в том, что мы все успеем», - сообщил замещающий прораб Кирилл Васякин.

Во дворе дома появятся детская площадка, скамейки и поле для игры в баскетбол.

Дольщики внимательно осмотрели каждый подъезд и квартиры. Проверили, есть ли грибок на стенах, какую именно плитку кладут строители в санузлах, прикинули, как будут расставлять мебель и где сделают гардероб.

«Мы уже все купили для новоселья, остался только холодильник. В целом, никаких претензий к качеству строительства нет, теперь только ждем, когда сможем въехать в долгожданные квадратные метры. Мы этого ждали шесть лет», - сказала член инициативной группы дольщиков дома по Алексеевской Татьяна Голозубец.

Напомним, что этого новоселья хабаровчане ждут с 2015 года, когда активность на почти законченном объекте застопорилась из-за банкротства МУП «УКС». В 2020-м году была достигнута договоренность между краевыми, муниципальными властями и приморским инвестором («Владивостокская фармацевтическая фабрика») о том, что объект будет достроен.

Дом рассчитан на 68 квартир эконом-класса: 4 – трехкомнатные, 24 «двушки» и 20 однокомнатных, но места для машин жильцов на дворовой автостоянке будет достаточно. Жилье строители сдадут «под ключ» - с ремонтом. Девять квартир останутся без отделки по просьбе дольщиков, чтобы те сами реализовали свои дизайнерские задумки. Строительство будет завершено в ноябре, а сдача дома запланирована на декабрь этого года.

Фото пресс-службы администрации Хабаровска