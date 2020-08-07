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8 тыс 178 человек заразились С-19 в Хабаровском крае
За минувшие сутки коронавирус выявлен у 120 человек.
Среди заболевших большинство — в возрасте от 18-ти до 65-ти лет; 12 пациентов старше 65 лет; детей и подростков нет, сообщает минздрав региона в Инстаграме.
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Среди вновь выявленных пациентов десятая часть — бессимптомные носители, выявленные активно при проведении эпидемического расследования, у 40 процентов зафиксирована пневмония, остальные имеют признаки простудного заболевания.
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Все пациенты были в контакте с ранее выявленными лицами или обследованы по клиническим показаниям.
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Всего в крае зарегистрировано 8 тыс 178 случаев заболевания (рост +1,5% к 5 августа 2020 года), 69 человек скончались.
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«Активными» остается 2 тыс 500 случаев заболевания, 15 человек — в тяжелом состоянии. Примерно у половины пациентов заболевание протекает в легкой форме; пневмония как проявление новой коронавирусной инфекции, зарегистрирована у 987 пациентов.
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Кроме того в стационарах края получает лечение 231 пациент с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19.
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Под медицинским наблюдением в настоящее время состоит более 2,1 тыс. бывших в близком контакте с заболевшими.
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В крае выполнено более 185 тысяч исследований на новый коронавирус.