В Хабаровске появится государственный собачий приют

На улице Панфиловцев городская мэрия намерена построить приют для бездомных собак. Земельный участок около пяти тысяч квадратных метров уже выделен. Теперь осталось найти деньги. Администрация Хабаровска предложила краевому правительству помочь возведению приюта, заложив в бюджете финансы на эти нужды.

В случае согласия краевых властей мэрия будет готовить проектно-сметную документацию. Приютный комплекс будет включать в себя административное здание, диспетчерскую, ветеринарный пункт, производственно-хозяйственные корпуса для временного и постоянного содержания животных. А также площадки для выгула собак и модульные вольеры.

«После отлова все лохматые гуляки будут накормлены, пролечены, затем стерилизованы, привиты, промаркированы, - рассказал Антон Пятков, заместитель начальника производственного отдела управления ЖКХ и ЭЖФ администрации Хабаровска. - Далее в течение 15-20 дней собаки поправляют свое здоровье, отъедаются и набираются сил в питомнике. После этого выпускаются в естественную среду обитания. Планируем также предусмотреть возможность поиска для животных новых хозяев».

Напомним, в общей сложности в текущем году на отлов беспризорных собак в Хабаровске из регионального бюджета выделено чуть более 10 миллионов рублей. Этих денег хватит, чтобы поймать, обследовать, вылечить, привить и чипировать чуть более тысячи бездомных собак.