Бизнесмены Хабаровского края могут получить «коронавирусные» деньги до 15 августа

Предприниматели края могут получить деньги на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции. По подсчетам регионального Управления ФНС, на поддержку государства вправе рассчитывать почти 5 тысяч бизнесменов из числа МСП. На сегодняшний день заявление на субсидию подали 1612 человек, предпринимателям выплачено 42 млн рублей.

Размер государственной выплаты зависит от количества сотрудников. На каждого полагается 6,5 тысяч рублей, к этой сумме добавляется еще 15 тысяч. ИП без работников могут рассчитывать только на 15 тысяч рублей.

Для получения поддержки предприятие должно соответствовать нескольким условиям. Во-первых, это регистрация в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 10 июня 2020 года. Во-вторых, основной вид деятельности должен относиться к одному из 10 конкретных кодов ОКВЭД. Это в основном различные услуги: общественное питание, гостиницы, фитнес-центры, детские кружки и секции, салоны красоты.

«У малого и среднего бизнеса края, а также некоммерческих организаций еще есть время для оформления субсидии. Заявления принимаются до 15 августа включительно. Проверить право на получение субсидии можно на специальном сервисе налоговой службы, который в автоматическом режиме определяет соответствие введенного ИНН всем необходимым условиям. В случае положительного результата, следует подать заявление по форме на промостранице "Ваш бизнес пострадал? Получите субсидию от государства". Удобнее всего это сделать через Личные кабинеты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», - отметили в Управлении ФНС Росси по краю.

Еще один вид поддержки, который можно было оформить по линии ФНС, субсидия на сохранение занятости и оплаты труда работников. Размер выплаты рассчитывался исходя из количества сотрудников в марте, умноженного на 12 130 рублей (МРОТ). За апрель-май 2020 года налоговыми органами края выплачено субсидий на сумму 821,5 млн рублей. Поддержку получили более 11 тысяч предпринимателей региона.