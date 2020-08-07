В Хабаровском крае может «рвануть» практически в любом месте

О взрывоопасной ситуации на территории Хабаровского края чиновников всех уровней предупредили на заседании рабочей группы Общероссийского народного фронта. Речь шла не столько о социальной ситуации, сколько о газификации края - о возможности реальных взрывов газовоздушных смесей.

Подобные вещи очень часто в нашем богоспасаемом Отечестве называют нейтрально-невинно – «хлопок газа». А то, что от такого хлопка выносит порой подъезд многоэтажного дома, так хлопок - не взрыв.

Похоже, что подобные «хлопки» будут звучать в домах все чаще и чаще. По словам активистов ОНФ, по нынешним соглашениям между поставщиком и потребителями 50-литровые газовые баллоны доставляются ТОЛЬКО до подъездов многоквартирных домов. А там каждый волен поступать как ему соблаговолит разум. Может вызвать специалиста и заплатить. А может сам поднять на этаж баллон весом в 40 с лишним килограммов и далее самостоятельно подключить, при этом сэкономив некую сумму…

От комментариев по этой ситуации активисты ОНФ отказались. Под тем предлогом, что собрались по иному поводу - поговорить о доставке газа в баллонах в отдаленные села Хабаровского района.

Вести с полей

На прошлой неделе в Хабаровское региональное отделение ОНФ с жалобой на резко выросшие цены на газ обратилась ветеран труда Алевтина Ковтуненко, проживающая в селе Елабуга. В обращении она писала, что в 2020 году за 50-литровый баллон с нее требуют немногим менее 4,5 тысячи рублей. Алевтина Ковтуненко задает вопрос в лоб: «Как жить?! Я посчитала, у меня осталось где-то три тысячи». Тут подсказывают, что можно и печь топить. Не вариант, парируют местные, дрова тоже дороги. Данную сумму гражданке, с учетом пенсии порядка 12 тысяч, как и большинству жителей Елабуги, заплатить очень накладно. С учетом летнего потребления «голубого топлива» на соленья, варенья, маринады - большого баллона хватает на месяц-полтора. В обычной ситуации (весна, осень), по подсчетам жителей Елабуги, на семью из четырех человек одного баллона хватает на пару месяцев. Вот только не надо мне, как один знакомый коммерсант, вещать, дескать, плохо работали, раз такая малая пенсия. У многих, что выходили на заслуженный отдых на «сломе эпох», схожая ситуация.

Активисты ОНФ проехали по трассе и, посетив ряд населённых пунктов, убедились, что на самом деле проблема из ряда вон. По результату поездки «на землю» в региональном отделении собрали рабочую группу. Пригасили заинтересованные стороны. Вы правы: организация, что газ реализует, не пришла на заседание рабочей группы. Монополисту и без такой фигни хорошо живется: несколько сот процентов прибыли – не хухры-мухры!

В процессе заседания выявились ну очень интересные подробности работы поставщика «голубого топлива» - ООО «Газэнергосеть Хабаровск». Например, что один баллон газа везти одной машиной – что десять баллонов все той же машиной, от этого цена доставки баллона не меняется. И даже если в один населенный пункт загрузили полную спецмашину, все равно стоимость доставки баллона будет прежней. Тогда прикольней, как сделали это ребята из ОНФ, попробовать для привоза пяти баллонов газа в Елабагу заказать для каждой единицы свою, персональную, автомашину! По словам специалиста ООО «Газэнергосеть Хабаровск», высокая стоимость доставки газа в баллонах связана с расстоянием до населенных пунктов - туда за пустым баллоном, обратно с полным: «Машина вам привезет каждый баллон». А иметь оборотный фонд тары под «голубое топливо» вера не позволяет? Или в таком случае процент прибыли резко понижается? Эти вопросы остались без ответов.

Вполне законные решения

Вы думаете, цены берут с потолка? Нет, по словам чиновников, все в соответствии с нормативными актами. Так, в информационном письме от 3 июля сего года за №1-16/947 от имени администрации Хабаровского муниципального района глав сельских поселений района ошарашили новыми тарифами. Согласно таблицам, конечный ценник (стоимость газа (50л/21 кг) – 1076 рублей 67 копеек и стоимость доставки) газового удовольствия в определенные населенные пункты, в частности Елабугу и Вятское, реально выкатывается за 4 тысячи рублей.

В основе документа лежит, как я понял, постановление комитета по ценам и тарифам правительства Хабаровского края за №15/1 от 19.06.2020. Документ – «картина маслом»! Приложение с «конским» ценником для широких населенных масс было продемонстрировано на заседании рабочей группы ОНФ. Меня эта бумага сильно впечатлила. Даже если расстояния до населенных пунктов разнятся, стоимость доставки одна и та же!

А делать-то что?

И тут самое время спросить с краевых чиновников про монополизм частной лавочки. Как я понял из их невнятных объяснений, они-де что-то там пытались сделать – создать параллельную структуру. Но какие-то силы (наверное, сам нечистый!) не позволили осилить что-то подобное в краевом масштабе.

От общения с прессой все присутствующие чиновники дружно отказались наотрез. Но в кое-какие документики по теме получилось заглянуть одним глазком. И понял, что это хорошо! Хорошо, что в моем доме нет газа. И пусть я больше плачу за электричество, зато у меня не бахнет на кухне газовоздушная смесь. По своему воздействию взрыв 50-литрового газового баллона равен подрыву нескольких килограммов взрывчатки. Но как быть остальным гражданам, что по-прежнему вынуждены пользоваться газом из баллонов?

Юрий Рошка, глава регионального исполкома ОНФ в Хабаровском крае, в своем комментарии дает понять, что дело вроде бы сдвинулось с мертвой точки: «Все участники совещания признали, что есть такая проблема и ее надо решать. Нынешние расценки по доставке газа в баллонах населению вне всякой критики. В самое ближайшее время в наш адрес должны поступить предложения от всех заинтересованных структур, министерств и ведомств. После этого в адрес губернатора будет направлено соответствующее обращение для создания отдельной комиссии. Самое действенное - для решения этого вопроса пора создать отдельную службу по Хабаровскому краю».

Нет, я все понимаю! Жажда срубить бабла по-быстрому, зоновская мораль «сдохни ты сегодня – я завтра», 300% прибыли здесь и сейчас. Но терпение населения не бесконечно. Об этом Юрий Рошка в процессе заседания рабочей группы неоднократно намекал своими репликами в адрес присутствующих чиновников. Последние события в нашем городе вопят об этом. Так, может, пора вводить (и желательно энергичней) определенные санкции против одуревшего от безнаказанности монополиста?

Андрей Дунаевский

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Правила безопасной эксплуатации пропановых баллонов как огне- и взрывоопасных объектов: при использовании и хранении нельзя допускать перегрева баллонов, в частности не оставлять надолго под прямыми солнечными лучами; не рекомендуется вытравливать пропан-бутановую смесь до полного опустошения резервуара (при определенных условиях он может всосать воздух, а это опасно); при транспортировке обязательно использовать заглушки и предохранительные колпаки; в случае обнаружения вмятин или других дефектов изделие необходимо отправить на внеплановую перепроверку; частным лицам разрешается перевозить не более пяти баллонов в одном транспортном средстве (при этом они должны быть отделены прокладками друг от друга). Необходимо постоянно контролировать состояние баллонов.



