Готов к труду, но не к «короне»: ГТО отменили в Хабаровске

Из-за «замороженных» нормативов школьники могут остаться без бонусов для поступления в ВУЗы.

Опасная инфекция в этом году спутала все графики сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне». В Хабаровске в 2020 году пока не состоялось ни одного массового мероприятия по сдаче ГТО. В прошлом году к августу прошло уже восемь таких масштабных праздников спорта.

«В первую очередь мы выдали знаки отличия и удостоверения выпускникам школ, они им необходимы для поступления в ВУЗы. Все остальные, кто сдали нормативы в прошлом году или успели до коронавируса в этом, могут получить свои удостоверения и знаки в центре тестирования индивидуально, по предварительной записи по телефону 46-09-46», — сообщил руководитель городского центра тестирования ГТО Евгений Ахтырко.

Впрочем, еще есть надежда на то, что хабаровчане еще успеют подтянуться и отжаться на золотой знак.

«Сдача нормативов комплекса ГТО допускается на втором этапе снятия ограничений по COVID-19. Учитывая тот факт, что большая часть года уже позади, после перехода ко второму этапу, времени провести все необходимые мероприятия у нас будет мало, но мы постараемся», — добавил он.

Как отметил Ахтырко, отмена мероприятий по ГТО может негативно отразиться на выпускниках школ, теперь уже 2021 года. Ведь они за успешную сдачу нормативов получают льготы для поступления в ВУЗы. Поэтому именно на работу с ними будут направлены специалисты городского центра тестирования ГТО в первую очередь. Но только после перехода на второй этап снятия ограничений.