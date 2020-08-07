В правительстве Хабаровского края появился новый старый министр

Александр Шкурин остается на посту заместителя председателя правительства края — министра сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края. Соответствующее решение принял сегодня врио губернатора региона Михаил Дегтярёв.

Александр Шкурин родился 16 июля 1953 г. в с. Васильевка Белогорского района Амурской области. В 1975 г. окончил Благовещенский сельскохозяйственный институт по специальности «Механизация сельского хозяйства», инженер-механик, кандидат технических наук. После этого больше десяти лет работал в Васильевском совхозе, где прошел путь от инженера по сельскохозяйственным машинам до директора. С 1986 по 1991 год трудился в райкоме КПСС, облисполкоме Амурской области, а также занимал различные руководящие должности в администрации Приамурья.

С ноября 2018 года и по настоящее время — заместитель председателя правительства края – министр сельского хозяйства торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края.

Новому старому министру придется продолжать приводить сельское хозяйство в порядок. Так, в двух районах края введен карантин из-за вспышки заболевания африканской чумы свиней. Не считая других проблем отрасли.

Африканская чума свиней — высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Для человека африканская чума свиней опасности не представляет.



