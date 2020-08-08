В Хабаровском крае придумали, как поднять экономику

В Хабаровском крае создано «Деловое объединение содействия развитию экономики Хабаровского края - Наш край». Оно объединило предпринимателей, в общей сложности обеспечивающих регион более 25 тысячами рабочих мест и платящими в бюджет края более 8 миллиардов рублей налоговых отчислений.

Члены делового объединения предложили врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву создать координационный экспертный совет для развития экономики края. Эта структура нацелена на создание конструктивного диалога бизнеса с властью, оперативном донесении до власти острых проблем, совместном решении социально-экономических проблем региона, преодоление административных барьеров для бизнеса.

«Деятельность Совета позволит Вам получать объективную обратную связь в отношении социально - экономического состояния дел в крае и предлагаемых экспертами, общественностью и бизнесом концепций реформирования и стабилизации социально-экономического состояния Хабаровского края, а также акцентировать Ваше внимание на перспективах и существующих проблемах такого развития по отраслевому признаку. Также данный Совет, в случае принятия Вами положительного решения, позволит консолидировать и представить на Ваше рассмотрение все важные с точки зрения общественности и бизнеса социально значимые (в том числе инфраструктурные и инвестиционные) проекты Хабаровского края, в соответствии с экономическим отраслевым принципом (транспорт, строительство, ВЭД, торговля, сельское хозяйство, лестная отрасль, промышленность, биоресурсы, инновации)», - сказано в обращении объединения «Наш край».

В случае, если диалог будет налажен, деловое объединение намерено придать крупный толчок экономическому развитию Хабаровского края. У предпринимателей уже готов план таких глобальных проектов, как: развитие Хабаровской агломерации; развитие острова Большой Уссурийский; строительство грузопассажирского пункта пропуска РФ-КНР Большой Уссурийский; строительство глобального стратегического транспортного коридора с трансграничным центром, соединяющим западную часть Российской Федерации, континентальный Китай и порты Хабаровского края, Приморья, а также острова Сахалин.

«В отличие от других деловых объединений, «Наш край» является структурой исключительно региональной и цели, которая она преследует, связаны исключительно с Хабаровским краем, - рассказал председатель совета директоров дальневосточной консалтинговой группы «Аврора», председатель наблюдательного совета информационного агентства «Аврора Медиа», председатель «Делового объединения содействия развитию экономики Хабаровского края - Наш край» Дмитрий Ноженко. – Причем цели эти не сугубо экономические, а социально-экономические. «Наш край» консолидирует вокруг себя крупный устойчивый региональный бизнес и концентрирует на себе отраслевые проблемы. Но для развития бизнеса, в первую очередь, необходимо стабилизировать ситуацию в крае, которая на сегодняшний день очень сложна. Она сложилась из-за цепочки факторов, в том числе экономического характера. Многие отрасли (ТЭК, добыча рыбы и биоресурсов, строительство и т.д.) имеют проблемы, которые еще не решены. Если же их конструктивно решить, это стабилизирует социально-экономическую обстановку в крае. И мы намерены это сделать».

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