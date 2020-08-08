В Хабаровске пьяница-рецидивист сбил насмерть мужчину и его сына

Шестого июля 2020 года житель Хабаровска пьяным сел за руль машины. Ничем хорошим это не закончилось. Самое страшное, что ничем хорошим это не закончилось не для «бухого» автомобилиста, а для случайных жертв обстоятельств.





Пьяный водитель не справился с управлением. Его машина выехала за пределы проезжей части и опрокинулась. На ее пути стоял мужчина со своим несовершеннолетним сыном. Оба в результате наезда погибли.





Шофера арестовали. Выяснилось, что он уже дважды (в 2010 и в 2015 годах) лишался прав за вождение в нетрезвом виде. В ходе следствия проведены 5 экспертиз (судебно-медицинские, генотипоскопическая, автотехническая), допрошено свыше 20 человек.





По факту гибели двух пешеходов возбуждено уголовное дело, которое уже передано в суд. Непреднамеренному убийце грозит от 8 до 15 лет лишения свободы, сообщает Следственное управление следственного комитета РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.



