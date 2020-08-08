Дегтярев отправился в «угольную столицу» Хабаровского края

Сегодня врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв совершает рабочую поездку по Верхнебуреинскому району. В муниципалитете он пробудет до понедельника. За два дня глава региона посетит угольный разрез, проинспектирует как работают объекты ЖКХ, больницы и школы, а также как реализуются планы по переселению из аварийного жилья, а затем осмотрит площадки, где предполагается возводить временные поселки для строительства ветки БАМа-2.

За время своего визита Михаил Дегтярёв побывает не только в райцентре Чегдомыне, но и в поселках Тырма, Новый Ургал, Алонка. В каждом из населенных пунктов запланирована отдельная рабочая программа.

По всему маршруту Михаил Дегтярёв будет встречаться с местными жителями. Из Верхнебуреинского района от населения нередко поступают обращения о наболевших проблемах, поэтому врио губернатора уделит их решению особое внимание.