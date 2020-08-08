В Хабаровске хотели судить, а пригласили на новоселье

Двухэтажка 50-годов постройки на улице Зои Космодемьянской в Хабаровске рухнула утром 10 апреля. В подвальном помещении, где раньше находилась котельная, обрушилась одна из опор, осыпалась кирпичная кладка стены, прогнулся потолок, просели полы. Трещины в стене, к слову, образовались еще накануне вечером, и жители успели покинуть свои квартиры. Поэтому никого не покалечило.

Но нельзя сказать, что никто не пострадал, просто проблемы перешли в другую плоскость. Люди остались без жилья.

В тот же день, 10 апреля, на место событий приехал мэр города Сергей Кравчук. Он дал поручение своим заместителям организовать охрану здания, как можно скорее провести опись имущества, обеспечить пострадавших всем необходимым: продуктовыми наборами, постельным бельём.

«Признать дом аварийным и обрушить конструкцию после его обследования. Это всё сделать в течение двух-трёх дней. Работать 24 часа в сутки», — поручил Сергей Кравчук.

И главный вопрос: где ночевать? Пострадавших приглашали заселяться в маневренный фонд, но жильцы отказались из опасения, что в маневренном фонде рискуют остаться навсегда.

Нет ничего более постоянного…

Нет ничего более постоянного, чем временное, говорит народная мудрость. И, вероятно, знакомы с ней многие – на чужом ли опыте, на своем ли.

Борьба за признание дома аварийным между жильцами и мэрией началась за несколько лет до события.

Собственно, о состоянии строения мнение было единым. Городская межведомственная комиссия дважды признавала здание аварийным — в 2017 и 2018 годах. Но администрация города считала, что дом подлежит реконструкции, а люди требовали переселения. Можно понять и тех, и других. Первые, осознавая, что переселение всех и сразу невозможно, а оставлять людей в таком доме реально опасно, предлагали временно переехать в маневренный городской фонд. Вторые, зная, что при переселении им по закону должно быть предоставлено жилье в собственность, а при реконструкции, которая еще неизвестно насколько затянется, только временное жилье в наём, боялись потерять все.

Вопрос сносить или реконструировать в итоге решил сам дом №22. Но позиция не переселяться в маневренный фонд осталась у жильцов неизменной.

«Нам предлагали, мы туда ездили. Администрация Хабаровска судилась с нами, в принудительном порядке нас хотели выселить. Там ужасное состояние. Там бичи, наркоманы. Там пробиты окна, пробиты двери», - рассказывала одна из жительниц дома в интервью нашим коллегам.

Съездил посмотреть на предлагаемые маневренные метры и мэр: не отдельные квартиры предлагались, но «общежитие» с условиями.

В доме маневренного фонда есть не только тёплый туалет и душ, но и электроплиты, автоматические стиральные машины. Установлены камеры наружного наблюдения. Каждая комната площадью 18 квадратных метров. Если семья большая, предоставляется дополнительная комната. Во дворе – детская площадка. Валентина Клочкова, администратор дома, приводила примеры, что люди получают квартиры и выезжают из временного жилья.

Из всех пострадавших в маневренный фонд согласился переехать только один человек. Остальные сами искали себе временное пристанище, ходили охранять руины – ведь в запертых квартирах опасного дома все еще оставалось ценное имущество.

Градоначальник пообещал, что людям либо помогут достать вещи из разрушенного дома, либо компенсируют потери по описи.

Но что-то пошло не так

Практически сразу постановлением №1306 администрации города в отдельно взятой точке Хабаровска был введен режим ЧС. А 24 апреля межведомственная комиссия признала: дом нужно сносить.

Таким образом, у жильцов образовалось сразу два права – на получение жилья взамен сносимого и на компенсацию как у пострадавших в ЧС. «Возможность компенсировать людям, оказавшимся заложниками ЧС, потерю имущества предусмотрена постановлением краевого правительства №318-пр. Как отметил Сергей Кравчук, город надеется на поддержку со стороны губернатора края Сергея Фургала и скорое принятие им решения по этому вопросу», – сообщала пресс-служба мэрии.

В ночь на 5 мая в доме случился пожар, имущество жильцов все еще оставалось «по месту прописки». Положение жильцов усугубилось, вопросы с компенсациями (100 тысяч на каждого члена семьи) не решались. О причинах сложившейся ситуации пресс-секретарь губернатора Надежда Томченко рассказывала, что правительство Хабаровского края было готово рассмотреть такой вариант, «но для этого муниципалитету нужно было предоставить документы, которые подтверждают, что имущество действительно было утрачено».

Но краевые власти о людях все-таки думали. Правительство приняло решение безвозмездно передать в городскую собственность квартиры для заселения людей из обрушившегося дома. Депутаты гордумы решение одобрили. «Губернатор Хабаровского края, министерство имущественных отношений рассмотрели все имеющиеся возможности, рассмотрели, что нет возможности у муниципалитета в настоящее время предоставить это жилье, и, конечно же, пошли навстречу. Губернатором принято решение о передаче 23 квартир на ул. Аэродромной», – рассказывал председатель городской думы Михаил Сидоров. Сам Сергей Фургал сообщил, что подписал постановление о передаче квартир мэрии в конце июня.

Хайп

Людям обещали предоставить жилье на тех же условиях, что и в старом доме: в собственность или по социальному найму. В июле они узнали, что выделенные квартиры переводят в маневренный фонд. Ну, а как жильцы опасались маневренного фонда, читайте выше.

Представитель жителей дома № 22 по улице Зои Космодемьянской Константин Олексюк выразил свое мнение в одном из интервью: «Я связался с работниками администрации Краснофлотского района, которые занимались вопросом подготовки документов. Мне было сообщено, что поступило указание о том, что необходимо прекратить все действия, связанные с подготовкой необходимых документов для заключения договоров мены и социального найма. Еще поступило указание о том, что эти квартиры необходимо перевести в маневренный фонд».

Галина Кутейко, чей сын жил в рухнувшем доме, была более категорична: «Считаю, что некоторые наши чиновники решили воспользоваться ситуацией с тем, что сейчас пришел врио, и на фоне того, что он не в курсе что происходит. Просто-напросто [решили] "отжать" эти квартиры у людей и сделать так, как им хочется».

Подобных высказываний в комментариях к новостям не один десяток наберется. За последний месяц над Фургалом только нимб еще не нарисовали.

Но сразу передать жильцам квартиры городские власти просто не имели права, поскольку существует очередь на расселение из аварийного жилья.

- Министерство ЖКХ передало нам эти квартиры, но мы по закону можем отдать их только под маневренный фонд. Есть очередь на расселение, там 26 бараков, и если мы в обход этих людей отдадим жилье в собственность жителям сталинки на улице Зои Космодемьянской, то у остальных возникнут закономерные вопросы: почему кто-то получил квартиры вне очереди? - комментировал ситуацию Руслан Соколов, начальник городского управления по связям с общественностью и СМИ.

Консенсус

Жильцы собрались добиваться справедливости, но до суда дело не дошло. Все решилось путем мирных переговоров.

На прошлой неделе состоялась встреча пострадавших жильцов с мэром Хабаровска Сергеем Кравчуком, прокурором краевого центра Кириллом Осипчуком и спикером городской думы Михаилом Сидоровым.

Сергей Кравчук объяснил причины, по которым квартиры на Аэродромной сразу в собственность передать людям не получится.

«Когда случилось несчастье, я вам сказал, что вы получите жилье. Однако передача квартир в доме по Аэродромной в муниципальную собственность произошла без указания в документах их целевого назначения: то есть, согласно закону, мы не можем взять и отдать их вам. Тем не менее мы искали пути решения этой проблемы и пришли к сегодняшнему варианту, единственно возможному сейчас. Было довольно странно читать эти фейковые вбросы, которые вчера и сегодня публиковались в социальных сетях. В любом случае, я надеюсь, что мы пришли к взаимопониманию. Без крыши над головой никто не останется», - обратился Сергей Кравчук к жителям пострадавшего дома.

«Вероятно, вам бы хотелось сразу получить жилье в том статусе, который имели ваши прежние квартиры. Но если мэр сейчас пойдет на этот шаг, то в соответствии с законом это будет преступлением. В настоящее время вам предоставляются хорошие комфортные помещения, которые вы в дальнейшем сможете по жилищному законодательству перевести в другой статус», - объяснил Кирилл Осипчук.

В настоящее время им предлагается заселиться в это жилье как в маневренный фонд. Затем в течение двух лет (такой срок определен жилищным законодательством) собственники квадратных метров в разрушенном доме смогут решить вопрос с изменением статуса квартир.

Инициативная группа жильцов с ул. Зои Космодемьянской результатами совещания осталась удовлетворена.

Как сообщает портал Amurmedia, представителям городских властей активисты пообещали устроить праздник: «Мы довольны результатами совещания, хорошо, что нас услышали. Думаю, если бы нас собрали на такую встречу раньше, то недопонимания бы не было. Надеюсь, что до 25 августа мы заедем в новое жилье, устроим праздник и пригласим вас на новоселье».

Ирина Северцева