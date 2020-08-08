В Хабаровске становится меньше сторонников экс-губернатора Фургала

Площадь перед правительством Хабаровского края вновь заполнили горожане. На несанкционированную акция в поддержку арестованного экс-губернатора вышло 2800 человек.

Очередная акция в его поддержку проходит в эти минуты в Хабаровске. Активность участников несанкционированных акций продолжает снижаться. У граждан появляется понимание опасности пребывания в местах массового скопления людей для здоровья и семейного бюджета.

Напомним, что сотрудниками органов правопорядка составлено свыше сотни протоколов, по решению суда к ответственности привлечены 11 человек. Участникам акций выписаны штрафы в общей сложности на более чем 100 тысяч рублей, на сумму почти в 3,5 миллиона рублей направлено уведомлений владельцам транспортных средств, нарушающим в ходе шествий правила дорожного движения.

Напомним, в Хабаровском крае в связи с распространением новой коронавирусной инфекции действуют ограничения по проведению массовых и публичных мероприятий.