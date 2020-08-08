В Хабаровском крае скоро будут продавать дешевый лосось

В хабаровские торговые сети в ближайшие две недели поступит лосось по сниженным ценам. Такое решение принято на совещании в министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности по поручению врио губернатора края.





В обсуждении приняли участие рыбодобывающие предприятия, ассоциации и представители торговли. На сегодняшний день в проекте участвуют более 50 торговых точек, в том числе 15 магазинов в Хабаровске, 12 в Комсомольска-на-Амуре. 9 в поселениях Амурского района. Также рыба по сниженным ценам продается в магазинах Солнечного, Ванинского, Советско-Гаванского и Николаевского районов. Однако в краевом минсельхозе надеются, что при условии удачной осенней путины, интерес проявят и другие муниципалитеты.





«Конечно люди ждут именно лососевых. Первые поставки будут уже после 20 августа. На прилавках появится не только свежая горбуша, но и голец экспортной заморозки. Кроме того, в этом году в проект завели камбалу, минтай и сельдь. Что касается цены, этот вопрос будет решен на следующем совещании. Однако уже сейчас мы рекомендуем предпринимателям оставлять цены как минимум на уровне прошлого года. Окончательная цена будет складываться исходя из количества выловленной рыбы, а также коммерческой цены на рынке», - сообщила начальник управления торговли министерства Алла Сорока.





Первая партия рыбы поступит с севера Хабаровского края, где сейчас идет активный промысел тихоокеанских лососей. При ожидаемом улове 17,5 тысяч тонн рыбаки уже выловили более 11 тысяч тонн. С 25 августа в Амурском лимане и бассейне реки Амур начнется промысел осенней кеты. Промышленники планируют добыть не менее 10,5 тысяч тонн, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.