В Хабаровский край приходят «веселые» посылки даже из-за рубежа

Международная посылка из Германии, которую получил 30-летний житель Комсомольска-на-Амуре, оказалась «заряжена» экстази. Как выяснилось, такие отправления он получал регулярно и действовал в составе организованной преступной группы, распространявшей наркотики и сильнодействующие препараты на территории Хабаровского края.

Сразу его брать не стали. Сотрудники Хабаровской таможни совместно с коллегами из Комсомольского линейного отдела МВД России на транспорте провели оперативные мероприятия, в ходе которых удалось проследить всю криминальную цепочку. А в итоге еще и пресечь деятельность интернет-магазина по распространению дурмана.

Как рассказала пресс-секретарь Хабаровской таможни Светлана Бекишева, Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре вынес приговор местному жителю, который был признан виновным в контрабанде и сбыте наркотиков в крупном размере на территории Хабаровского края. И отправил его на восемь лет в колонию строгого режима. Приговор вступил в законную силу и обжалованию не подлежит.

В предназначенном ему последнем почтовом отправлении таможенники обнаружили наркотическое средство МДМА (экстази) общим весом 54 грамма. Согласно российскому законодательству это является крупным размером для данного вида наркотика.

Стало известно, что организованная преступная группа, в которую входил осужденный, занималась контрабандой и распространением наркотиков на территории Хабаровского края через интернет-магазин. Роль мужчины заключалась в получении заграничных посылок, фасовке наркотиков и дальнейшем их сбыте с помощью тайников-закладок.

А организатору преступной группы, уже отбывающему наказание в местах лишения свободы за разбой и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, грозит пожизненный срок за совершение особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Дело сейчас находится на рассмотрении в Хабаровском краевом суде.

По словам Светланы Бекишевой, международные посылки поступают к нам преимущественно из Японии, Италии, Германии, США, Таиланда, Южной Кореи и Китая. Номенклатура приходящих товаров весьма разнообразна. Значительную часть составляют компьютерное оборудование и технические устройства, одежда, обувь, автозапчасти, различные косметические средства и смартфоны. Но попадаются почтовые отправления и с криминальной начинкой.

Более 200 таблеток для коррекции веса LiDa задержали хабаровские таможенники. Чудо-лекарство пришло в посылке из Таиланда в адрес жительницы Хабаровска, которой теперь грозит лишение свободы и штраф. Дама призналась, что таблетки она заказала на тайском сайте и, зная, что перевозить через границу их нельзя, оформила доставку по почте.

Как сообщил тогда старший дознаватель по особо важным делам Хабаровской таможни Владимир Никулин, препарат для снижения веса LiDa содержит запрещенное к ввозу на территорию Российской Федерации сильнодействующее вещество сибутрамин. За перемещение любого количества запрещенных к ввозу сильнодействующих веществ граждане несут уголовную ответственность.

В отношении жительницы Хабаровска таможенники возбудили уголовное дело. Максимальное наказание за незаконное перемещение через границу сильнодействующих веществ - лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Кстати, для справки: с 1 января 2020 года стоимость одной международной посылки не должна превышать сумму, эквивалентную 200 евро, а вес не должен превышать 31 килограмм. В случае превышения беспошлинных норм ввоза уплата таможенных платежей исчисляется по ставке 15 процентов от стоимости, но не менее 2 евро за килограмм в части превышения стоимостной и (или) весовой норм.

Вадим Решетняк