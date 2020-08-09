Дегтярев поможет построить дорогу в Верхнебуреинском районе

Новый Ургал стал второй точкой посещения врио губернатора края Михаила Дегтярëва во время его рабочей поездки по Верхнебуреинскому району. Этот крупный посёлок, расположенный в часе езды от райцентра, имеет разветвленную социальную инфраструктуру. Сначала Михаил Дегтярëв побывал в лицее, где готовят будущих железнодорожников. Там он пообщался с учащимися и учителями. Затем ознакомился с работой местной больницы. Оба объекта финансируются ДВЖД.





«У выпускников в перспективе есть крупный работодатель. И есть еще такие же профильные школы у железной дороги. Работа целевых школ имеет большое значение, поскольку учебные заведения получают финансовую подпитку, предприятие - будущие кадры», - отметил Михаил Дегтярëв.





В новоургальской больнице врио главы региона ознакомился с режимом работы учреждения, оценил загрузку и обеспеченность оборудованием. После этого он отправился в Чегдомын. Два посёлка связывает автодорога, которая долгие годы находится в плачевном состоянии. Местные власти не могут без помощи края выполнить ее ремонт, поэтому вынуждены постоянно отсыпать провалы в полотне.





«С дорогой мы вам поможем. Цена вопроса около 170 млн рублей. При этом денег на нее не предусмотрено бюджетом на 2020 год. Мы разобьем работы на этапы. Первые шаги нужно предпринять уже в этом году», - обнадежил районные власти Михаил Дегтярев.





В аэропорту Чегдомына представители компании "СУЭК" предложили Михаилу Дегтярëву концессионный проект по реконструкции взлетной полосы. Его реализация позволила бы в перспективе запустить воздушное сообщение со многими поселениями. Врио главы региона дал понять, что рассмотрит предложение после анализа экономической составляющей. По словам Михаила Дегтярëва, любая концессия должна приносить пользу в первую очередь самой территории и ее жителям.





В завершение дня Михаил Дегтярëв посетил обогатительный комбинат компании "СУЭК" и ее известный угольный разрез "Правобережный". Также он заехал в центральную районную больницу Чегдомына, осмотрел местную школу, плавательный бассейн и поселковую площадь, которую недавно реконструировали в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".



