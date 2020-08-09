73 смерти от С-19 в Хабаровске

За сутки в крае зарегистрировано 98 новых случаев заболевания коронавирусом.

Среди заболевших — большинство в возрасте от 18-ти до 65-ти лет; четыре пациента старше 65-ти лет; 13 детей и подростков в возрасте от года до 17-ти лет.

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Среди вновь выявленных пациентов около 10% являются бессимптомными носителями, выявленными активно при проведении эпидемического расследования, у 40,0% зафиксирована пневмония, остальные имеют признаки простудного заболевания.

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Все пациенты были в контакте с ранее выявленными лицами или обследованы по клиническим показаниям.

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Всего в крае зарегистрировано 8 тыс 378 случаев заболевания (рост +1,18% к 7 августа 2020 года), 73 человека скончались.

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«Активными» остается 2 тыс 489 случая заболевания, 15 человек — в тяжелом состоянии. Примерно у половины пациентов заболевание протекает в легкой форме; пневмония как проявление новой коронавирусной инфекции, зарегистрирована у 989 пациентов.

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Кроме того в стационарах края получает лечение 223 пациента с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19.

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Под медицинским наблюдением в настоящее время состоит более 2,1 тыс. бывших в близком контакте с заболевшими.

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В крае выполнено более 190 тысяч исследований на новый коронавирус.