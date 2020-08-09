Правительство России проиндексировало расходы на лекарства для льготников

Бесплатные медикаменты могут получать более 20 категорий льготников, сообщает официальный портал кабмина.

Для льготных категорий граждан увеличена сумма, на которую они могут получать бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Теперь государство будет выделять на одного льготника 886,4 рубля в месяц. Это увеличит бюджетные расходы на социальную помощь более чем на 988 млн рублей в 2020 году.

На бесплатные лекарства и медицинские изделия имеют право более 20 категорий льготников. Среди них – инвалиды, люди с хроническими заболеваниями, дети до трёх лет (для многодетных семей – до шести лет), участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, чернобыльцы, представители малочисленных народов Севера, а также граждане, проживающие в зоне отселения.

Перечень медицинских средств определяется индивидуально для каждой категории. Например, для детей с редкими заболеваниями помимо лекарств доступны продукты лечебного питания, а для граждан, пострадавших от радиации, могут бесплатно изготовить зубные протезы.

Рецепт на лекарство выдаёт лечащий врач в поликлинике при предъявлении льготного документа. Человек может отказаться от права на получение льготы взамен на денежную компенсацию. Для этого нужно подать заявление в Пенсионный фонд.