Следствие ищет виновных в обрушении моста в Чегдомыне

Во время свадебной фотосессии на мосту через реку Чегдомын, расположенной в одноименном поселке, один из фрагментов переправы не выдержал веса людей и обрушился в воду. Вместе с ним в реку упало около десяти участников свадьбы. Это произошло 7 августа 2020 года.

Никто не погиб – все смогли самостоятельно выбраться на берег. Две женщины получили ушибы ног, им оказана медицинская помощь. По информации из некоторых СМИ, в реке также оказалась беременная невеста. Она никаких повреждений не получила.

С целью установления всех обстоятельств произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц поселковой администрации, ответственных за содержание моста в надлежащем и безопасном виде.

Врио губернатора Хабаровского Михаил Дегтярев, будучи по делам в этих местах, узнал о происшествии и посетил молодоженов. В своем телеграмм-канале он сообщил, что мост будет восстановлен, а виновные в происшествии наказаны. По информации главы региона, ранее ремонт этого моста проводила местная администрации.