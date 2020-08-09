Где в Хабаровске разбить новые грядки?

Август – время сбора урожая и построения новых планов. В это время удобно определяться с посадками на будущее лето, если вдруг решили разработать новое пространство. Состав и кислотность почвы подскажут оптимальные места для новой культуры. А определить их без химического анализа помогут сорняки, которые летом хорошо заметны. Примечать следует не отдельное растение, возможно, случайно попавшее на участок, а «плантацию».

Густо разросся подорожник? Значит, в этом месте кислая, но сухая почва. Можно копать грядку под горох, кабачки, морковь, редис, редьку, репу или тыквы. Одуванчики прекрасно себя чувствуют на влажной глинистой слабокислой почве. Такая же подойдет для дельфиниума. Выбирайте самое «одуванчиковое» место и копайте клумбу. Здесь же можно селить и ревень, щавель, томаты. Хвощ и молочай – тоже любители захватить слабокислую территорию.

А вот там, где растут ромашка и мокрец, кислотность грунта нейтральная. Такая земля понравится луку, капусте, пастернаку, перцам, столовой свекле, картофелю. Подойдет грунт и для огурцов. Но более им по вкусу придется тот, где росли лебеда или клевер. Они предпочитают слабощелочной, богатый азотом плодородный грунт.

Засилье вьюнка и пырея говорит о слабощелочном составе почвы, правда, пырей указывает и на то, что землей здесь очень давно никто не занимался, и перекапывать ее придется основательно.

Если хочется посадить многолетники, чтобы росли пышно, глаз радовали, ищите «крапивные» места. Крапива – показатель самого плодородного грунта. Выросла на участке – да вы счастливчик!

Поиском сорняковых «плантаций» можно, кстати, озадачить младших членов семьи, они любят квесты. Пусть составят карту, а потом проверят свои догадки «научным» опытом.

В стеклянную емкость надо положить 3-4 листочка вишни или черной смородины, залить кипятком (1 стакан), подождать пока остынет и положить ком земли. Если вода станет красноватой, значит почва кислая, если синей – слабокислая, если с зеленым оттенком – значит нейтральная. И вам польза, и дети при деле.

Вкусных вам урожаев!

Ирина Северцева