Спасатели вылетели в Советско-Гаванский район на поиски яхты

Парусное судно пропало в Татарском проливе 31-го июля.

из Хабаровска в Советско-Гаванский район вылетел вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. На его борту спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Они проведут авиаразведку, осмотр побережья и морской акватории в поисках парусной яхты «Барыня».

По предварительным данным, судно пропало 31-го июля в акватории Татарского пролива при движении по маршруту Нельма — Советская Гавань. На борту, предположительно, может находится 3 человека.

При поступлении сообщения о происшествии дежурным капитаном Морского спасательного координационного центра было проведено оповещение проходящих мимо этого района судов для попутного поиска. Из-за штормовой погоды в данном районе применение авиации было невозможно.