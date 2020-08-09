В Хабаровске арена «Ерофей» ограничит число гостей

Август. Арена «Ерофей». Трибуны белого, синего и ярко-помидорного цвета. Стоит посреди игрового поля какой-то мужик и поливает из шланга все вокруг водой. В здании холодно, жидкость постепенно превращается в лед. Ничего себе «технология»! А где особые машины, которые должны заниматься укладкой льда?

Оказывается, «струячит» сотрудник «Ерофея» только первый слой льда – сантиметра полтора-два. Только потом в ход вступают специальные комбайны. Они нарастят остальной покров, все утрамбуют и сделают красиво.

«В скором времени лед будет готов, ведь уже к 15-17 августа команда «СКА-Нефтяник» должна на него выйти, - рассказывает директор арены «Ерофей» Константин Юров. - Что касается воспитанников краевого центра развития хоккея с мячом, измененные сроки заливки льда особо на их тренировочный процесс не повлияли. Сейчас ребята, сдав необходимый тест, занимаются в ограниченном количестве на футбольных полях и площадках арены».

После каждой игры или тренировки лед заливают заново. Существует в «Ерофее» специальный «цех», где и производят воду в твердом агрегатном состоянии. Здесь стоят большие баллоны и баки. В один из них инженер-холодильщик Александр Семергеев засыпает особую соль и проводит мини-лекцию про химические реакции.

Мешки с солью сложены у стены. Недалеко находятся коробки с краской. Да, лед, оказывается, красят. Тогда он становится белым и не пускает бликов. Если не красить, лед станет сероватым и мутным. Плюс структура не та. А коллеги-тележурналисты будут ругаться от обилия солнечных «зайчиков».

«Сначала мы готовим площадку к заливке, - рассказывает Семергеев. - С поля удаляется старая краска, проводится обработка праймером, затем площадку заново красят, и уже на окрашенное охлажденное поле наносится первый слой льда. Вода для этого используется не обычная, она проходит через фильтры с использованием соли, благодаря чему структура льда становится прозрачной, чистой и красивой. Только через пять дней первичной заливки мы наносим на лед разметку и красим его специальной краской, чтобы он выглядел товарно. Это общемировая практика».

На одну заливку уходит около 2,3 тонны воды. Краску для льда раньше покупали в Канаде, но теперь поддерживают отечественного производителя. Кстати, когда «Ерофей» откроется, посетителей будут ждать неприятные сюрпризы: прокат спортивного инвентаря подорожает до 300 рублей, а количество гостей ограничат до 250-300 человек.

Андрей Канев

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