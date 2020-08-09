Разъяснение по ситуации с охотой на гималайского медведя в Хабаровском крае

Белогрудый медведь не внесен в Красную книгу.

В Хабаровском крае ежегодно до 1 августа утверждаются лимиты и квоты на добычу охотничьих ресурсов, в том числе – и на гималайского (белогрудого) медведя. Соответствующие распоряжения ежегодно подписываются губернатором края. В предыдущие годы это делали Виктор Ишаев, Вячеслав Шпорт и Сергей Фургал (https://mpr.khabkrai.ru/Deyatelnost/Ohotopolzovanie/63).

Численность гималайского медведя в крае постоянно растет. Например, если в 2018 году насчитывалось 3150 особей, то в этом году – уже 3396 особей. Как следствие — охотоведы все чаще фиксируют конфликтные ситуации гималайского медведя с людьми и амурским тигром. Именно поэтому необходимо контролировать численность популяции медведей, в том числе белогрудых.

Также специалисты обращают внимание на то, что каждый год квоты на отстрел белогрудого медведя фактически не выбираются, охота на него непопулярна. Так, в сезоне 2018/2019 г.г. из лимита 208 особей добыто всего 66. По оперативным данным, в сезоне 2019/2020 из лимита в 222 особей добыто 48.

Ранее высказывались предложения по внесению белогрудого медведя в Красную книгу. Однако, федеральной комиссией по редким видам животных предложение не было поддержано.



