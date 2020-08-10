91 новый заболевший С-19 в Хабаровском крае

В числе заразившихся — двое детей, сообщает минздрав региона в Инстаграме.

За сутки в крае зарегистрирован 91 новый случай заболевания среди жителей городов Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, ряда районов края.

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Среди заболевших большинство в возрасте от 18-ти до 65-ти лет; 12 пациентов старше 65 лет; двое детей в возрасте шести и 13-ти лет.

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Среди вновь выявленных пациентов около 10% являются бессимптомными носителями, выявленными активно при проведении эпидемического расследования, у 50,0% зафиксирована пневмония, остальные имеют признаки простудного заболевания.

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Все пациенты были в контакте с ранее выявленными лицами или обследованы по клиническим показаниям.

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Всего в крае зарегистрировано 8 тыс 469 случаев заболевания (рост +1,09% к 8 августа 2020 года), 73 человека скончались.

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«Активными» остается 2 тыс 485 случая заболевания, 16 человек — в тяжелом состоянии. Примерно у 55,0 % пациентов заболевание протекает в легкой форме; пневмония как проявление новой коронавирусной инфекции, зарегистрирована у 987 пациентов.

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Кроме того в стационарах края получает лечение 222 пациента с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19.

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Под медицинским наблюдением в настоящее время состоит более 2,1 тыс. бывших в близком контакте с заболевшими.

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В крае выполнено более 190 тысяч исследований на новый коронавирус.