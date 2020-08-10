Михаил Дегтярёв: Будем работать вместе с муниципалитетами на благо людей

На встрече в администрации Верхнебуреинского района врио губернатора обозначил приоритеты для местных властей.

На встрече в администрации Верхнебуреинского района с руководителями местных предприятий, посвященной итогам рабочей поездки, Михаил Дегтярёв обозначил приоритеты для муниципальных властей. Врио главы региона заявил, что готов конструктивно взаимодействовать с местным самоуправлением.

«Будем трудиться в единой команде, в том числе и с федеральным центром. За финансовой дисциплиной установлен жесткий контроль, правоохранительные органы готовы к ревизионной работе. Второе – это отношение к людям: черствости от чиновников быть не должно», — подчеркнул Михаил Дегтярёв.

Врио губернатора также ответил на наболевшие вопросы. Много нареканий у жителей района вызывает и тема роста цен на топливо. Из-за того, что автомобильного сообщения с территорией нет, а бензин и дизель доставляет по железной дороге лишь одна фирма, стоимость топлива очень высока. Немало претензий и к качеству и ценам на продукты. Частично ситуация должна нормализоваться после завершения строительства автодороги Чегдомын – Комсомольск-на-Амуре. Пока же Михаил Дегтярëв предложил временный вариант.

«Посмотрел стоимость ГСМ. Солярка – 62 рубля. Как только дорогу построим, бензовозы пойдут в район и начнется конкуренция. Цены на топливо стабилизируются. Что касается продуктов — предприниматели возят их в почтовых вагонах, они там портятся. Уже написал в ДВЖД обращение организовать грузопассажирские поезда. Уверен, нам помогут, и это позволит немного снизить цены», — проинформировал Михаил Дегтярёв.

На встрече также прозвучали вопросы по монетизации проезда, тарифах на электроэнергию, качестве медицинских услуг. Все они были систематизированы, чтобы затем профильные министерства могли разобраться по каждой из проблем.