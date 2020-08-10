В селе Охотского района царят смрад и антисанитария

На протяжении длительного периода времени в селе Булгин Охотского района Хабаровского края складывается удручающая ситуация с вывозом мусора с придомовых территорий. Контейнеры для сбора отходов, устроенные силами самих жильцов, переполнены и источают омерзительный запах на всю округу.

По словам местных жителей, популяция крыс увеличивается в геометрической прогрессии, что не может не способствовать развитию антисанитарии в когда – то очень благоустроенном поселке. Внимание, вопрос! Куда смотрит глава администрации Булгинского сельского поселения Милютина Ольга Анатольевна, ведь этот вопрос сугубо её полномочий?

Булгин — село в Охотском районе Хабаровского края. Административный центр Булгинского сельского поселения. Расположено на правом берегу реки Кухтуй, напротив центра района — Охотска. Население по данным 2011 года — 644 человека.