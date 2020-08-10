В Хабаровске «мышь» украл мышь

Житель Хабаровска в свои 55 лет уже имел две «ходки» за кражу и заведомо ложный донос. Однако жизнь его ничему не научила. Мужчина решил «обчистить» офис, расположенный в торговом центре на улице Хабаровской.





Вор перелез через стеклянные ограждения, проник в кабинет, и вынес оттуда ноутбук, платежный терминал и компьютерную мышь. Суммарный ущерб для организации составил порядка 80 тысяч рублей.





Представитель компании обнаружил кражу и обратился в полицию. «Мышь» удалось вычислить благодаря записям с видеокамер. Полиция установила личность вора и провела обыск в его квартире, в ходе которого был обнаружен ноутбук. Остальные девайсы прохиндей успел продать.





По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Хабаровскому краю. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.



