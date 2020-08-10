В Хабаровске установлены неправильные памятники?

Что-то не то происходит у нас в деле увековечения памяти о победах на дальневосточной земле

За всю Россию сказать не могу – мало ездил по стране, а сейчас особенно и не получится. Но в Хабаровске в последнее 10-летие, в деле монументальной агитации о былых победах и событиях творится изрядное непотребство.

То на площади города воинской славы зафигачат монумент с исторически не верными барельефами. И бог с ним, с мелкими деталями на боковых пилнах. Гораздо хуже, что на центральной стеле деятели «отлить по-крупному» крепко так лажанулись. Изобразив позорно склонивших свои знамена капитулирующих японцев. И это в 1922 году?! Очнитесь, родимые! Японцы в 20-х с нашей земли уходил под барабанный бой, с гордо разувающимся знаменами и крепко нагруженные трофеями.

В патриотическом раже не пощадили и творение своего коллеги – Эрнеста Буданцева. На центральном барельефе отобразили памятник «молодым защитникам Хабаровска», что в 2004 год установили на месте старой скульптуры - на улице Серышева у входа на стадион им. Ленина. Ну как отобразил …По мотивам, круто так жар жировали и без того уродливый монумент хабаровского скульптора. Но и этого оказалось мало нашим творцам. Если скульптура за авторством Эрнеста Буданцева держит стяг левой рукой, как и оригинал 1977 года постройки, то на барельефе ОНО перебросило стяг уже в правую руку. Точнее, оригинал, видимо для более яркой композиции, на стеле города воинской славы тупо «отразили по горизонтали». Не пора ли исправить лажу на хорошем, в общем-то памятнике, такую дикую лажу в центре города воинской славы?

«Лепят» и в более малых формах. Достаточно заглянуть в сквер пограничной славы что в начале Уссурийского бульвара. Первая очередь - стела 2004 года и третью - аллея истории охраны Дальневосточных рубежей 2020 года возведения выглядят вполне достойно. Удобные для обзора барельефы и надписи, верно изображенные пограничники. А вот вторая – арка с дурно исполненными барельефами и плохо читаемыми названиями именных пограничных застав, и списком руководителей погранслужбы на дальневосточных рубежах – «вырви глаз».

За спиной дальневосточного пограничника 1941 года неизвестный автор изобразил «деятелей в погонах». Но этот знак отличия в СССР ввели в 1943. Неужто автора сих шедевров имели ввиду ренегатов из обряда «Асано» - вооруженное формирование в армии Маньчжоу-го, сформированное из живших в Маньчжурии русских эмигрантов? Да нет, асановцы ходили в японской военной форме. Ничего не понимаю! Хотелось бы спросить с авторов сего шедевра, но он не известен. Хотя на всех остальных композициях сквера пограничной славы указаны скульпторы. И только на второй очереди сквера пограничной славы нет ни одной таблички с авторством. Оно и правильно – на таком убожестве, что представляет из себя арка на входе со стороны Амура, ставить свою подпись - только позорится. Дешевые материалы - чуть ли ДСП-плиты, сверху небрежно покрашенные. Или в лучшем случае «затянутые» дешевыми отделочными материалами. Барельефы, отлитые судя по всему, из пластика, и покрашенные «под благородные металл» пришпандорены шурупами. Порой прямо сквозь детали. «Зеленые фуражки», вам то сами не стыдно!

Пойдем дальше - в парковой зоне на набережной военные контрразведчики воздвигли в свое время монумент «Вечная слава защитникам Отечества» под православным крестом. Смешав в одном памятнике знаки русской императорской армии Первой мировой войны – символ георгиевской ленточки и изображения русских святых и реальные даты Великой Отечественной - 1941-1945 года. По отдельности – все абсолютно правильно и точно. Вместе – дикость. Честно говоря, ВНИМТЕЛЬНО в этот монумент, воздвигнутый еще в конце августа 201 5 года, всмотрелся только недавно. И очень удивился. Не помогает отмазка мелкими буквами на обратной стороне памятника. Ибо на ней перечислены события и факты Великой Отечественной, имеющих отношение к нашему городу. И ни слова про тех, что дрался в русской императорской армии. Или сложил свои головы на дальневосточной земле в конце XIX- начале XX веков.

Здесь помним, здесь не видим? Или другой принцип – «и так сойдет»?! С таким отношением к наследию, к памяти о прошлом не надо нам никаких врагов. Мы сами в свою историю так погадим, что мало никому не покажется.

Андрей Дунаевский