В Хабаровском крае уничтожили более 180 больных свиней

В Хабаровском крае продолжается устранение последствий вспышки африканской чумы свиней (АЧС), которая была зафиксирована на прошлой неделе. За выходные власти изъяли 184 головы свиней в городе Вяземском, селах Бычиха, Новотроицкое, Осиновая Речка Хабаровского района. Свиней конфисковали как в самих очагах, так и в первых угрожаемых зонах в радиусе 5 км. В итоге в городе Вяземском было уничтожено 122 животных, в Хабаровском районе – 62.





«Свиней ликвидировали, а останки, по санитарным правилам, сожгли до золы. Кроме того, во дворах, где содержались свиньи, идет демонтаж перегородок и полов в сараях. Будут сожжены инвентарь, подстилка, кормушки и сам корм», - уточнили в управлении ветеринарии правительства края.





В ведомстве напомнили, что АЧС хоть и смертельно опасная болезнь, но угрожает только свиньям и диким кабанам, а человеку она не передается. Однако домашних свиней, заболевших АЧС, предписано уничтожать.





Напомним, что в связи со вспышкой АЧС с 5 августа в границах села Бычиха Хабаровского района введен режим ЧС, а с 6 августа такая же мера была установлена и в границах села Кукелево Вяземского района, а также в самом Вяземском. Кроме того, 7 августа вирус АЧС был обнаружен в хозяйствах села Новотроицкое Хабаровского района и села Лермонтовка Бикинского района. Вокруг каждого из подворий санитарные службы установили 2 карантинные зоны: первая радиусом 5 км, вторая от 16 до 30 км.





По карантинным правилам, запрещено посещение эпизоотического очага посторонними лицами, кроме работающего там персонала. Наложен запрет на перемещение из зон животных, а также на реализацию продуктов их убоя и кормов. В радиусе карантинных зон запрещены все виды охоты. Ограничительные мероприятия будут действовать до специального распоряжения об их отмене.



