В Хабаровске хотят открыться 300 кафе и ресторанов

В городское управление торговли от владельцев кафе, закусочных и ресторанов поступило более трехсот заявок на открытие. Сотрудники мэрии обработали более 80% обращений. Всем выдали разрешения.

Предприниматели отправляют заявки не только по электронной почте, но и приносят документы лично. Работники администрации Хабаровска успевают обрабатывать обращения в течение трех дней. Открыться позволяют только тем кафе, которые соблюли ряд мер. Среди них обязательное оснащение дезинфицирующими средствами, обеззараживающими лампами или рециркуляторами, регулярная обработка помещений, рассадка гостей с учетом полутораметровой дистанции.

По состоянию на 1 января 2020 года в Хабаровске зарегистрировано 592 предприятия общественного питания.