Михаил Дегтярёв: Модернизация энергетики в малых населённых пунктах — приоритет в работе краевых властей

Рабочая поездка Михаила Дегтярева по Верхнебуреинскому району закончилась посещением отдаленного посёлка Алонка. Как и в других точках своего маршрута, врио губернатора осмотрел местную школу и котельную, но в этот раз также побывал в пожарной части. Михаилу Дегтярëву было важно увидеть, насколько сохранилась инфраструктура некогда крупного поселения, с которого в советское время начиналось строительство БАМа.

«Огромная школа, но сегодня в ней учится 37 детей. Всего четыре первоклассника, зато есть свой небольшой музей. Будем надеяться, что при строительстве второй ветки БАМа детей станет больше», — заметил Михаил Дегтярëв.

На котельной коммунальщики пожаловались врио губернатора, что предприятие давно потеряло свою эффективность. Мощности котельной позволяют вырабатывать тепло из расчёта на 5 тысяч человек, но фактически оборудование простаивает. А местные власти несут расходы по его содержанию. Кроме того, износ коммунальных сетей скоро достигнет 100℅.

«Тема неэффективных котельных и впредь будет в фокусе моего внимания. В Алонке 300 жителей фактически оплачивают работу гигантского предприятия. Это Эверест советской неэффективности. Поэтому будем срочно принимать меры по модернизации энергетики в малых населённых пунктах, особенно на севере края. Вопрос не решался почти 35 лет», — подчеркнул Михаил Дегтярëв.

У местных пожарных Михаил Дегтярëв поинтересовался уровнем зарплат, осмотрел технику, стоящую на вооружении части. Сейчас в депо находится 2 автомобиля ЗиЛ, а в пожарном расчете служит 11 человек. Огнеборцам приходится выезжать на тушение в том числе и лесных пожаров, поэтому они попросили новое обмундирование.

Как отметил Михаил Дегтярëв, в ближайшее время поселок Алонка получит новый импульс к развитию. Именно здесь планируется заложить целое поселение для специалистов, которые приедут строить вторую линию БАМа. Территории, расположенные вдоль железнодорожной ветки, получат новые рабочие места, дополнительные налоги.